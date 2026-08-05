राजस्थान पुलिस ने साइबर स्लेवरी गिरोह में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया

जयपुर, 5 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट पर चल रही कार्रवाई में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये भारतीय युवाओं को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ले जाकर चीनी क्रिमिनल नेटवर्क द्वारा चलाए जा रहे साइबर फ्रॉड ऑपरेशन में काम करने के लिए मजबूर करते थे।

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नई गिरफ्तारियों के साथ, इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई है, इससे पहले इस ऑर्गनाइज्ड रैकेट के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई पुलिस डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों पर शुरू किए गए राज्य भर में एंटी-साइबर क्राइम कैंपेन का हिस्सा है।

एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर, टेक्निकल एनालिसिस और डिजिटल सबूतों के आधार पर, इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी नेटवर्क को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है।

जांच के मुताबिक, आरोपियों ने राजस्थान और कई दूसरे राज्यों के युवाओं को यूएडी 800 से यूएडी 1,000 तक की मंथली सैलरी वाली विदेश में अच्छी नौकरियों का लालच दिया।

पीड़ितों को कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड भेजा गया, जहां उनके पासपोर्ट और पहचान के कागज़ात कथित तौर पर जब्त कर लिए गए।

फिर उन्हें साइबर स्कैम कंपाउंड में बंद कर दिया गया और उनसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम, नकली इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, क्रिप्टोकरेंसी स्कैम और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जैसे कई साइबर क्राइम करवाए गए। बुधवार को गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की पहचान आरिफ कथत उर्फ ​​दीपू, कानू सिंह उर्फ ​​पायथन और फिरोज कथत उर्फ ​​माफिया के तौर पर हुई है।

जांच करने वालों ने कहा कि फिरोज कथत उर्फ ​​माफिया 2025 के आखिर में बैंकॉक के रास्ते कंबोडिया गया, जहां उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर महिला बनकर भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसाने की ट्रेनिंग ली।

उस पर सिंडिकेट के लिए नकली ऑनलाइन पहचान और बैंक अकाउंट मैनेज करने का भी आरोप है।

कानु सिंह उर्फ ​​पायथन कथित तौर पर होटल इंडस्ट्री में नौकरी का वादा करके अप्रैल 2025 में कंबोडिया गया था। पुलिस ने कहा कि बाद में वह साइबर फ्रॉड ऑपरेशन में शामिल हो गया और कमीशन के बदले चार और भारतीय युवाओं को स्कैम कंपाउंड में भर्ती किया।

आरिफ कथत उर्फ ​​दीपू कथित तौर पर नकली फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट चलाता था ताकि पीड़ितों को नकली मुनाफा दिखाने वाले धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लुभाया जा सके। फिर पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट और वर्क-फ्रॉम-होम के मौकों की आड़ में प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर बड़ी रकम देने के लिए उकसाया जाता था।

पुलिस ने कहा कि पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी जीतूराज उर्फ ​​जेम्स, रवि उर्फ ​​माही और अनिल उर्फ ​​डेविल से लगातार पूछताछ के साथ-साथ जब्त किए गए मोबाइल फोन, पासपोर्ट, व्हाट्सअप चैट, वीपीएन रिकॉर्ड, विदेशी कॉन्टैक्ट और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच से इस ट्रांसनेशनल नेटवर्क के बारे में अहम सुराग मिले हैं।

इन्वेस्टिगेटर अब कथित ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर स्लेवरी और लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन से जुड़े साइबर फ्रॉड से जुड़े फाइनेंशियल ट्रेल का पता लगा रहे हैं।

राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से विदेश में नौकरी के ऑफ़र और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के मौके लेते समय सावधानी बरतने की अपील की है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे विदेशी नौकरी के ऑफर लेने से पहले रिक्रूटमेंट एजेंसियों और एम्प्लॉयर्स के क्रेडेंशियल्स वेरिफाई करें, कभी भी अनजान लोगों या एजेंसियों को पासपोर्ट या पहचान के डॉक्यूमेंट न दें, गारंटीड या बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाले सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ऑफर से बचें और संदिग्ध लिंक, एप्लिकेशन या फाइलें डाउनलोड करने से बचें।

इसने नागरिकों से नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम या ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करने की भी अपील की है।

--आईएएनएस

पीएसके