राजस्थान: भाजपा के कांग्रेस मुख्यालय मार्च पर पुलिस का वॉटर कैनन, कांग्रेस ने किया जवाबी मार्च का ऐलान

जयपुर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। बुधवार को राजस्थान की राजधानी में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते जयपुर भर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

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भाजपा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) मुख्यालय तक मार्च का आयोजन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया था।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में इस मार्च में प्रदेश के पदाधिकारी, शंकर अगोरा और राखी राठौर सहित वरिष्ठ नेता और हजारों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

जैसे ही जुलूस सी-स्कीम से कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इसे रोक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो जयपुर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई।

इस बीच, कांग्रेस ने भाजपा के विरोध को 'ढोंग' करार देते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने के लिए जवाबी मार्च की घोषणा की, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया और शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

भाजपा ने दिल्ली में हुए घटनाक्रम के विरोध में जयपुर भर में अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद किया। मदन राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्च किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड तोड़कर पीसीसी मुख्यालय की ओर बढ़ने के प्रयास के बाद पुलिस ने उच्च दबाव वाली जल प्रकीर्णन विधियों का प्रयोग किया।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राठौर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस बार-बार लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी।

भाजपा के प्रदर्शन के तुरंत बाद, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार दोनों की आलोचना की। भाजपा के विरोध को बेबुनियाद बताते हुए डोटासरा ने कहा कि यह 'न्यूकैसल में कोयला ले जाने' वाली कहावत को दर्शाता है, जो एक व्यर्थ प्रयास है।

डोटासरा ने यह भी कहा कि हालांकि संसद की राज्यसभा का सत्र चल रहा था, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया था, जबकि उठाए जा रहे मुख्य मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पार्टी की अगली चाल की घोषणा करते हुए डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश मुख्यालय तक मार्च करेंगे, जो उनके अनुसार सत्ताधारी पार्टी की गलती होने के बावजूद दुस्साहस का जवाब होगा।

यह घोषणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर में विरोध प्रदर्शन करने और प्रतीकात्मक सामूहिक गिरफ्तारी की पेशकश करने के एक दिन बाद आई है।

--आईएएनएस

एमएस/