राहुल गांधी के प्रदर्शन पर भाजपा का हमला, रोहन गुप्ता ने लगाया 'गिद्ध राजनीति' का आरोप

अहमदाबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का यह रवैया जनहित से ज्यादा राजनीतिक फायदे पर केंद्रित है।

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रोहन गुप्ता ने राहुल गांधी के प्रदर्शन पर आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह ‘गिद्ध राजनीति’ का उदाहरण है। छात्र कई दिनों से जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता वहां मौजूद नहीं थे। जब कांग्रेस को लगा कि इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तब राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए।"

भाजपा नेता ने कहा, "कांग्रेस का तरीका रहा है कि जब भी कोई जन मुद्दा सामने आता है, वह उसका श्रेय लेने की कोशिश करती है। संसद सत्र के दौरान भी कांग्रेस कई मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही है।"

रोहन गुप्ता ने कहा, "जब किसी मुद्दे की वास्तविकता सामने आती है तो सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो।"

उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वह कब तक दूसरे लोगों के मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहेगी। उनके अनुसार, विपक्ष को केवल आरोप लगाने के बजाय समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला है और इस पद पर बैठे व्यक्ति से गरिमापूर्ण व्यवहार की उम्मीद की जाती है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर संसद में अपने व्यवहार और बयानों से इस पद की गरिमा को प्रभावित किया है। यदि राहुल गांधी वास्तव में छात्रों के हितों को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें जंतर-मंतर जाकर छात्रों से संवाद करना चाहिए था। राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं और इससे मुद्दे का समाधान नहीं होगा।"

रोहन गुप्ता ने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसे जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ निभाना चाहिए। छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर समाधान तलाशना चाहिए।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम