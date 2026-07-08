रांची में हाईवे पर महिलाओं की गाड़ी पर हमला कानून-व्यवस्था की विफलता: बाबूलाल मरांडी

रांची, 8 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के दशम फॉल क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी एवं हमले की घटना को राज्य की कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता करार दिया है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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सोशल मीडिया पर बुधवार को जारी अपनी प्रतिक्रिया में मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिनदहाड़े महिलाओं की कार का कई किलोमीटर तक पीछा करना, उन्हें डराना-धमकाना और हमला करना बेहद भयावह और चिंताजनक है। ऐसी घटनाएं राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर करती हैं।

उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं ने घटना के दौरान डायल-100 पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं मिली। मरांडी ने सवाल उठाया कि जब राजधानी के आसपास पुलिस की यह स्थिति है, तो दूरदराज के इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने तथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही तीन महिलाओं की कार को बुंडू-सूर्यमंदिर मार्ग के पास एक स्कॉर्पियो वाहन ने कथित तौर पर टक्कर मार दी थी। विरोध करने पर स्कॉर्पियो सवार दो युवकों ने कार का कई किलोमीटर तक पीछा किया।

आरोप है कि बीच रास्ते में उन्होंने कार रुकवाकर पत्थर से उसका शीशा तोड़ दिया, जिससे चालक घायल हो गया। घटना दशम फॉल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एएसएच