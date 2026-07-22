पथानामथिट्टा में ट्रकों से डीजल चोरी का प्रयास, असम निवासी समेत तीन गिरफ्तार, एक फरार

पथानामथिट्टा, 22 जुलाई (आईएएनएस)। केरल की चिट्टार पुलिस ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों से करीब 60 लीटर डीजल चोरी कर उसे ले जाने की कोशिश करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में असम के बिन्याचारा निवासी नजरुल हक, चिट्टार के पुलिक्कुट्टुंकल हाउस निवासी सनोप (39) और उसका भाई अनोप (37) शामिल हैं।

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पुलिस इस मामले में शामिल असम के एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने हरियाणा की वेद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के टॉरस ट्रकों से डीजल चोरी करने की योजना बनाई थी। यह कंपनी फिलहाल अलप्पुझा केंद्रित निर्माण कार्यों में लगी हुई है।

जांच में पता चला है कि असम के दोनों आरोपी इसी कंपनी में कर्मचारी हैं। उन्होंने स्थानीय स्तर पर परिचित बने दो लोगों के साथ मिलकर डीजल चोरी की साजिश रची थी।

पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात करीब 1 बजे आरोपी दो ट्रकों से निकाले गए लगभग 60 लीटर डीजल को कैनों में भरकर एक कार में स्थानांतरित कर रहे थे। इसी दौरान चिट्टार पुलिस की रात्रि गश्ती टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।

पुलिस की गश्ती टीम में सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार पीपी और अनिल कुमार के अलावा सीपीओ सजीव, टिंटो सेलेस्टिन और साजिन केएस शामिल थे।

टीम ने आरोपियों और बरामद डीजल को कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया।

गिरफ्तार आरोपियों को बाद में अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

वहीं, एक अन्य घटनाक्रम में केरल के रानी क्षेत्र में घर के अंदर खेलते समय बिजली का झटका लगने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की पहचान अवंतिका के रूप में हुई है। वह बिनॉय थॉमस और सैंड्रा की बेटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्ची की मां नहा रही थी और बच्ची घर में खेल रही थी। वह जब नहाकर बाहर निकली तो पाया कि अवंतिका बेहोश है। उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी