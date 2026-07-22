पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने एनआईए पुलिस स्टेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

कोलकाता, 22 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में जल्द ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लिए एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।

Read More

कैबिनेट बैठक के समापन पर मीडियाकर्मियों को सूचित करते हुए राज्य के नगर निगम और शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि पुलिस स्टेशन की स्थापना का काम जल्द ही शुरू होगा।

केंद्रीय जांच एजेंसी का पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित सॉल्ट लेक में है और एजेंसी के सभी कार्यों का संचालन वर्तमान में वहीं से किया जाता है।

हालांकि, पश्चिम बंगाल में बढ़ते मामलों के कारण एनआईए पर काम का बोझ बढ़ने के मद्देनजर, राज्य में एक अलग एनआईए पुलिस स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने अपना लिया है।

जानकारी मिली है कि सभी आवश्यक सरकारी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद पुलिस स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। हालांकि, स्टेशन का सटीक स्थान अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसकी जानकारी शीघ्र ही दी जाएगी।

राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि एनआईए पश्चिम बंगाल में कई मामलों की जांच कर रही है, जिनमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़े मामले भी शामिल हैं। साथ ही, वह अन्य कई मामलों में भी नई जांच शुरू कर रही है।

परिणामस्वरूप, कार्यभार बढ़ रहा है, और इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में एक नए पुलिस स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

आज सुबह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट विभिन्न क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि सौंपने से संबंधित कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

--आईएएनएस

एमएस/