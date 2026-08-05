पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग मुख्यालय और पुलिस थानों का अचानक दौरा किया

कोलकाता, 5 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता में पुलिस थानों और अग्निशमन विभाग मुख्यालय का अचानक दौरा किया।

Read More

अधिकारी ने कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र के वाटगंज पुलिस स्टेशन और इकबालपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया, जिसके बाद वे लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस आयुक्त अजय नंद से मुलाकात की।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने वाटगंज और इकबालपुर पुलिस स्टेशनों में प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी ली और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड की जांच की।

लालबाजार का दौरा करने के बाद अधिकारी अग्निशमन विभाग के मुख्यालय गए, जहां उन्होंने अधिकारियों से दुर्घटनाओं या आग लगने की घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए विभाग की तैयारियों के बारे में बात की। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह दौरा बिना पूर्व सूचना के था और उनके अचानक निरीक्षणों का हिस्सा था।

इसी बीच, स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी ने भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बात की और इसे दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

--आईएएनएस

एमएस/