पश्चिम बंगाल के लिलुआ में शराब पार्टी के दौरान विवाद, युवक को मारी गोली

कोलकाता, 5 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले स्थित लिलुआ इलाके में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मंगलवार देर रात हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात लिलुआ के वर्मा कॉलोनी इलाके में चल रही एक शराब पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हो गई।

गोली लगने से एक युवक के कंधे में चोट आई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक घायल युवक का नाम मालिंगा है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद किस वजह से हुआ और गोली किसने चलाई। घटना में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है।

हावड़ा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "मंगलवार रात शराब पार्टी के दौरान दो दोस्तों के बीच बहस हुई थी। इसी दौरान एक युवक ने मालिंगा पर बंदूक तानकर गोली चला दी। गोली लगने के बाद मालिंगा घायल हो गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।"

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इलाके से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है।

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके आने-जाने के रास्तों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

इससे पहले 2 अगस्त को बीरभूम जिले के नलहाटी इलाके में भी गोलीबारी की एक घटना सामने आई थी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे।

यह घटना नलहाटी थाना क्षेत्र के हरिदासपुर गांव के पास हुई थी। गोली लगने से विकी शेख, हबीबुल शेख और जॉनी शेख घायल हो गए थे। तीनों को बीरभूम के रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।

बाद में विकी और जॉनी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर स्थित अस्पताल में रेफर किया गया।

नलहाटी थाने की पुलिस ने घटनास्थल से 10 खाली खोखे और एक कारतूस बरामद किया था।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी