प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर शहनवाज हुसैन बोले-'मर्यादा को तार-तार किया'

पटना, 22 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी।
आईएएनएस से बातचीत करते हुए राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं की ओर से पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष के नेता के पद की मर्यादा को राहुल गांधी ने तार-तार कर दिया है। वे अराजक व्यवस्था चाहते हैं। बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना करने लगे। उन्हें भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताों से सीख लेनी चाहिए। दिल्ली को हाईजैक करने की उनकी कोशिश कभी सफल नहीं हो पाएगी।
नीट पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी के बयान पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में जो भी शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। बाद में नीट की दोबारा परीक्षा कराई गई, जिसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है।
कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपा के विरोध प्रदर्शन को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा की ओर से भी हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश की जनता को जगाने का काम हम लोगों की ओर से भी किया जाएगा। भाजपा की ओर से पटना में भी प्रदर्शन किया गया।
झारखंड सरकार पर निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए आरोप पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरोप का जवाब झारखंड के सीएम को देना चाहिए। निशिकांत दुबे जानकारी और तथ्य के साथ बोलते हैं। झारखंड में पेपर लीक की फिक्सिंग को उन्होंने बेनकाब किया है।
प्रशांत किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि जनसुराज और प्रशांत किशोर के पास कोई जनसमर्थन नहीं है। पिछली बार उनकी जमानत जब्त हो गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से हवा बनाया जाता है। भाजपा की ओर से उनके चुनावी खर्च की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब बारी-बारी बिछड़ेंगे और केवल बुआ-भतीजे रह जाएंगे।
--आईएएनएस
एसडी/पीएम