पंजाब सरकार की एक-एक नाकामी को हम जनता के पास लेकर जाएंगे: नितिन नवीन

लुधियाना, 21 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नतिन नवीन ने रविवार को पंजाब के लुधियाना में शक्ति केंद्र के प्रभारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब भारत का ऐसा प्रांत है, जो भारत को न केवल सुरक्षा, बल्कि भारतीय संस्कृति के कवच के रूप में काम आता है। पंजाब के लोगों ने भारत को सुरक्षा दिया है, भारतीय संस्कृति का कवच दिया है, जिसके माध्यम से हमारा संस्कार पूरे विश्व में अलग स्थान दिलाता है। आज का दिन काफी विशेष है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, जो हमारे नए भारत की पहचान को विश्व पटल पर रखता है।

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उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि बीच के काल में हमारे गुरुओं की परंपराएं कुछ खो गई थीं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, जिन्होंने गुरुओं की परंपराओं, भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में पहचान दिलाई। आज हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हमारे बढ़ते हुए प्रभाव का विश्व में एक स्थान बना चुका है। आज पंजाब की पावन धरती से मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं।

उन्होंने कहा कि आज मैं अपने कार्यकर्ताओं को साक्षी मानकर और संकल्प के साथ कहता हूं कि पंजाब का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही होना है, क्योंकि अभी तक पंजाब को कई फर्जी लोगों ने ठगा है। कुछ लोगों ने पंजाब को अपने एटीएम के रूप में उपयोग किया। पंजाब के लोगों की मेहनत और संघर्ष का जो फल मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल सका। इन लोगों ने पंजाब को सिर्फ लूटने का काम किया है। इन लोगों ने पंजाब की संस्कृति की हत्या करने का काम किया है। इसलिए हमें आज पंजाब को बचाने का संकल्प लेना है। पीएम मोदी के दिल में पंजाब का एक अलग ही स्थान है। प्रधानमंत्री पंजाब के प्राइड को भारत के प्राइड के रूप में देखते हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज जो पंजाब को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, पंजाब को उन सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया गया है, क्योंकि यहां की सरकार सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी है, लूटने में लगी है। आज पंजाब अंधकार में चला गया है। जिस पंजाब को इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनना चाहिए था, आज वो पंजाब ड्रग में डूबा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां की सरकार पंजाब के लिए अभिशाप बनकर आई है।

उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार की एक-एक नाकामी को हम जनता के पास लेकर जाएंगे। यहां जिस प्रकार से कालाबाजारी, हत्या, और ड्रग का धंधा चल रहा है, उसे जनता को अवगत कराना है और इस भ्रष्ट आप सरकार को उखाड़ फेंकना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक सशक्तिकरण का... हर मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह चाहे उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या पीएम किसान सम्मान निधि हो... इन सारी कल्याणकारी योजनाओं को देश के जन-जन तक पहुंचाकर उन्हें सशक्त करने का काम हुआ है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता से मेरी आग्रह है कि आप हमें 5 साल मौका देकर देखिए, हम पंजाब को विकसित राज्य बनाकर देंगे। आप लोगों ने कइयों को आजमाया है, देखा है... एक बार भाजपा के कमल को खिलाकर देखिए, हर घर में खुशहाली होगी, नया सवेरा होगा।

--आईएएनएस

एमएस/