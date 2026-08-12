पंजाब : मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला में लड़कियों के लिए स्कूल की इमारत का उद्घाटन किया

चंडीगढ़, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को मलेरकोटला शहर में लड़कियों के लिए पांच मंजिला सरकारी स्कूल की इमारत का उद्घाटन किया और इसे बेटियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का एक खास तोहफा बताया।

उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट 6.34 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ, जिससे सरकारी खजाने के 5.25 लाख रुपए बचे। साथ ही, छात्रों को लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, कॉमन रूम और वॉशरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गईं।

नई बिल्डिंग से मलेरकोटला और आस-पास के गांवों की लड़कियों को अच्छी शिक्षा आसानी से मिल सकेगी। राज्य का शिक्षा मॉडल अच्छे नतीजे दे रहा है; 882 सरकारी स्कूल के छात्रों ने नीट और 361 ने जेईई पास किया है। साथ ही, 15,000 से ज्यादा लड़कियों को खास बस सर्विस दी जा रही है ताकि दूरी उनकी पढ़ाई में रुकावट न बने। इसके अलावा, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए 118 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' बनाए जा रहे हैं।

सीएम मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ 'स्मार्ट स्कूल' के नाम पर स्कूल की बिल्डिंगों को रंग-रोगन किया था, जबकि मौजूदा सरकार ऐसा शिक्षा सिस्टम बना रही है जो अच्छे नतीजे दे रहा है और जिसने पंजाब को शिक्षा के मामले में देश में नंबर वन बना दिया है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव से पहले भाजपा पंजाब में नफरत फैलाने की कोशिश करेगी और लोगों से अपील की कि वे ऐसी उकसावे वाली बातों में न आएं।

मलेरकोटला के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करते हुए सीएम मान ने कहा, "मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं मलेरकोटला के ऐतिहासिक शहर में हूं, जो एकता और प्यार की धरती है। पंजाब के लोग, और खासकर सिख समुदाय, मलेरकोटला के नवाब के उस नेक काम का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, जिन्होंने सरहिंद में छोटे साहिबजादों की शहादत के खिलाफ आवाज उठाई थी। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक शहर का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, और मुझे यहां बनी नई स्कूल बिल्डिंग को लोगों को समर्पित करते हुए गर्व हो रहा है।"

भीषण गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा, "लोगों की इतनी बड़ी भीड़ राज्य सरकार को और जोश के साथ उनकी सेवा करने का हौसला देती है। आज खुशी का मौका है क्योंकि यह नई स्कूल बिल्डिंग लोगों को समर्पित की जा रही है। यह स्कूल हमारे छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा और अच्छी शिक्षा देगा, जो राज्य सरकार का मुख्य मकसद है।"

--आईएएनएस

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