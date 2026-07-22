पंजाब कांग्रेस ने बार-बार हो रहे पेपर लीक के मामले में सीएम मान के इस्तीफे की मांग की

चंडीगढ़, 22 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बुधवार को राज्य में बार-बार हो रहे पेपर लीक के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की।

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उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार हैं और देश उनसे जवाब और जवाबदेही चाहता है, उसी प्रकार मान और बैंस पंजाब में हुए पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

राज्य अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'अगर पंजाब में पेपर लीक होता है, तो जिम्मेदार नेता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।'

उन्होंने बताया कि पंजाब ग्रुप-बी पेपर लीक की घटना को छह महीने हो चुके हैं। इससे पहले, कक्षा 12 की अंग्रेजी, पीएसटीईटी और फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा के पेपर भी लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में चार बड़े पेपर लीक घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, न ही कोई जवाबदेही तय की गई है, कार्रवाई तो दूर की बात है। हमें बताइए, भगवंत मान कब इस्तीफा देंगे? उन्होंने पूछा और कहा कि पंजाब के युवाओं को जवाबदेही चाहिए, बहाने नहीं।

उन्होंने कहा कि जिस तरह छात्र दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह पंजाब में भी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ और वहां भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने उन्हें पीटा, मारपीट की और खदेड़ दिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब देना होगा कि फार्मेसी का पेपर कैसे लीक हुआ और इस पर क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पेपर लीक की समस्या को सुलझाने और प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने में विफल रही हैं।

इस बीच, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को सेक्टर 17 प्लाजा में दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर किए गए क्रूर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये छात्र जंतर-मंतर पर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में 'भ्रष्टाचार' के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

--आईएएनएस

एमएस/