पंजाब के लोग आप सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस को विकल्प मानते हैं: भूपेश बघेल

मोगा, 5 अगस्त (आईएएनएस)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव और पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए उन्होंने अब तक जिन 12 जिलों का दौरा किया है, वहां लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला है।

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यहां 'हर बूथ, कांग्रेस मजबूत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि राजनीति में अपने लंबे अनुभव से उन्हें यह महसूस होता है कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं, जो जनता के वादों और अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है।

उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था के चरमरा जाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि भगवंत मान ने पंजाब को कर्ज और नशे में डुबो दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता क्योंकि गुंडे बेखौफ होकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। पंजाब ने ऐसी अराजकता पहले कभी नहीं देखी।

पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बघेल ने कहा कि एआईसीसी स्तर पर पार्टी के 'संगठन निर्देशन कार्यक्रम' के तहत जमीनी स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने राज्य भर के सभी बूथों पर बूथ-स्तरीय एजेंटों की नियुक्ति के लिए पंजाब कांग्रेस नेतृत्व को बधाई दी।

जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से पार्टी का ध्वजवाहक होने का आह्वान करते हुए बघेल ने कहा कि जमीनी स्तर के समर्थन के बिना कोई भी बड़ा नेता चुनाव नहीं जीत सकता।

उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी कटाक्ष किया और कहा कि दोनों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को बाधित करने और ध्यान भटकाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी ने उन्हें 'गो बैक' के लिए होर्डिंग्स लगाए थे।

उन्होंने टिप्पणी की कि ये पंजाब में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की घबराहट के संकेत हैं। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी के कार्यक्रमों को मिल रही प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की योजना इस स्तर की कभी नहीं बनाई गई थी, लेकिन लोग स्वेच्छा से इनमें शामिल हो गए।

उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगहों में कुछ लोग घबरा गए और उन्होंने इन कार्यक्रमों को बाधित करने की कोशिश की।

--आईएएनएस

एमएस/