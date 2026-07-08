पंजाब: एफबीआई का वीडियो वायरल होने के बाद टांडा एसएचओ लाइन हाजिर, एसपी जालंधर ग्रामीण करेंगे जांच

होशियारपुर, 8 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के होशियारपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद टांडा के एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले की जालंधर के एसपी प्रामीण जांच करेंगे।

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जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एफबीआई की तरफ से कुछ आरोप लगाए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका में एक परिवार से कथित तौर पर एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) और बड़ी रकम मांगने से संबंधित आरोपों का जिक्र है।

वीडियो वायरल होने के बाद होशियारपुर के एसएसपी की ओर से कार्रवाई करते हुए टांडा एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार डीआईजी की तरफ से इस मामले में इंक्वायरी मार्क कर दी गई है।

एसएसपी ने बताया कि फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चल रही वीडियो और जानकारी के आधार पर सामने आया है। अभी तक भारत सरकार या पंजाब सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि या स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

एसएसपी ने आगे कहा कि मामले की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल एहतियात के तौर पर एसएचओ टांडा को लाइन हाजिर किया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

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