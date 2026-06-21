पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक मामले पर जताया दुख

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में सीफूड एक्सपोर्ट यूनिट में अमोनिया गैस लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं घायलों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हादसे पर दुख जताया है।

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पीएमओ की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया-तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में हुए हादसे के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक फैक्ट्री में हुए दुखद हादसे में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं दुखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मेरी दुआएं इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करती हूं।

वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पोस्ट में दुख जताते हुए लिखा कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक सीफूड एक्सपोर्ट यूनिट में अमोनिया गैस लीक की घटना में हुई दुखद मौतों से बहुत दुख हुआ। दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं इलाज करा रहे लोगों के जल्दी और पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।

दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार में मंत्री आधव अर्जुन राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अमोनिया गैस पीड़ितों से मुलाकात की। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में नौ प्रभावित लोगों को भर्ती कराया गया है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रभावित मजदूरों को सभी जरूरी मेडिकल मदद देने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने लीक के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाने का भी आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने पैनल को तुरंत इंस्पेक्शन करने और 24 घंटे के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जांच में सेफ्टी प्रोटोकॉल, मेंटेनेंस प्रोसेस और फैसिलिटी में संभावित कमियों की जांच होने की उम्मीद है।

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की वजह से यह हादसा हुआ।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी