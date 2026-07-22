पिछले तीन साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहे, अब शांति वापस आ रही है: मणिपुर मुख्यमंत्री

इंफाल, 22 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युम्नाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य ने पिछले तीन वर्षों में बेहद चुनौतीपूर्ण दौर का सामना किया है। इस दौर ने लंबे समय तक चले अशांति ने लोगों के जीवन और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शांति, स्थिरता और सामान्य स्थिति धीरे-धीरे लौट रही है।

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उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय तक चले संकट ने आम लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से काफी हद तक परेशान किया है।

मुख्यमंत्री ने मणिपुर समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के वितरण कार्यक्रम में भाग लिया।

इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में 91.66 करोड़ रुपए की योजनाओं का वितरण किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि लोगों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न पहल की हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में किया गया है।

विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन लाभों के वितरण से लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

राज्य के विकास पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति और परिश्रम दोनों आवश्यक हैं।

उन्होंने राज्य में रहने वाले सभी समुदायों के लोगों से खुद को मणिपुरी समझने और मणिपुर को एक बेहतर राज्य बनाने में योगदान देने का आग्रह किया।

अध्यक्षता भाषण देते हुए मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य के कई परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को सबसे अधिक बोझ उठाना पड़ा है।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि सभी को वह देखभाल, सुरक्षा, सहायता और अवसर मिलें जिनके वे हकदार हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बुधवार का कार्यक्रम समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने एकीकृत मासिक पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया।

उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के दौरान लगभग 2,40,758 लाभार्थियों को लाभ वितरित किए गए।

कुल निधि आवंटन 91.66 करोड़ रुपए से अधिक था और लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की 17 विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त हुई।

कार्यक्रम में कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री खुरैजाम लोकेन सिंह, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी, लाभार्थी और छात्र सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएस/