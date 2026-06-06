पुंछ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

पुंछ, 6 जून (आईएएनएस)। नशा तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुंछ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सुरनकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

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पुलिस के अनुसार, सुरनकोट थाना की एक टीम नियमित गश्त और जांच अभियान के तहत मोहरा वाला नाका क्षेत्र में तैनात थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पैदल आते देखा। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति घबरा गया और मौके से भागने का प्रयास करने लगा। उसके व्यवहार पर संदेह होने पर पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया।

पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से लगभग 4.23 ग्राम हेरोइन जैसा संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद किया गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सफीर अहमद के रूप में हुई है। वह नसीर अहमद का पुत्र और सुरनकोट तहसील के समोट गांव का निवासी बताया जा रहा है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारियों के अनुसार, मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसकी आपूर्ति कहां करनी थी। पुलिस संभावित तस्करी नेटवर्क और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

पुंछ पुलिस ने दोहराया है कि नशा तस्करी के खिलाफ उसकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशे की बुराई से मुक्त बनाने के प्रयासों को सफल बनाया जा सके।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम