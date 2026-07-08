पंचायत राज व्यवस्था में कर्नाटक देश के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरा: उपमुख्यमंत्री परमेश्वर

तुमकुरु, 8 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि राज्य पंचायत राज व्यवस्था में पूरे देश के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरा है।

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वे तुमकुरु जिला पंचायत ऑडिटोरियम में ग्राम पंचायत प्रशासकों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के लिए 2026–27 की कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।

परमेश्वर ने कहा कि ग्राम पंचायतों को न केवल पीने के पानी, सड़क विकास और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि जाति और धार्मिक भेदभाव से मुक्त समानता और शांति का माहौल बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और बिना किसी समुदाय के साथ भेदभाव किए विकास कार्य करें।

उन्होंने खर्च की उचित ऑडिटिंग के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पंचायत राज की अवधारणा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने से आकार ली थी।

1993 के संवैधानिक संशोधन और 1994 के कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से, कर्नाटक में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली शुरू की गई थी और यह सफलतापूर्वक काम कर रही है।

परमेश्वर ने याद दिलाया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के 1.44 करोड़ पन्नों को स्कैन करके ई-खजाने में सुरक्षित रूप से रखा गया है।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा द्वारा शुरू की गई प्रणालियां राज्य की सेवा करना जारी रखे हुए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में कलबुर्गी में जल्द ही पंचायत चुनाव कराने के बारे में बात की थी।

गृह लक्ष्मी योजना के बारे में बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि विश्व बैंक ने इस पहल की सराहना की है, जिसे कर्नाटक में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया था।

उन्होंने कहा कि जब राज्य में पहली बार यह योजना शुरू की गई थी तो विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन आज देश भर के 14 राज्यों में इसी तरह की योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने तुमकुरु में सरकारी कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सहयोग के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने चार बार जिले का दौरा किया था और सभी के सामूहिक प्रयासों से कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए गए कि वे पूरे राज्य के लिए एक मॉडल बन गए।

कार्यक्रम में दिल्ली में राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि टी.बी. जयचंद्र, डिप्टी कमिश्नर शुभा कल्याण, जिला पंचायत सीईओ अश्विजा बी.वी., पुलिस अधीक्षक अशोक के.वी. और अन्य लोग मौजूद थे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी