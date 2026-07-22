ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 'बहुदा यात्रा' की तैयारियों की समीक्षा की, भीड़ प्रबंधन पर दिया जोर

भुवनेश्वर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को अधिकारियों को आगामी 'बहुदा यात्रा' के दौरान प्रभावी भीड़ प्रबंधन और सुचारू सूचना प्रवाह पर जोर देने का निर्देश दिया। बहुदा यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और अन्य देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर की वापसी यात्रा है, जो 24 जुलाई को पुरी में आयोजित होने वाली है।

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बहुदा यात्रा वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु विश्व-प्रसिद्ध पुरी उत्सव के नौवें दिन गुंडिचा मंदिर से 12वीं शताब्दी के मंदिर तक भाई-बहन देवताओं के रथों को खींचते हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में बहुदा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री मांझी ने श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों से पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की भी अपील की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि वार्षिक रथ यात्रा उत्सव से संबंधित सभी अनुष्ठान अब तक सुचारू रूप से संपन्न हुए हैं। लगातार बारिश, प्रतिकूल मौसम, गर्मी और उमस के बावजूद, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और श्रद्धालुओं का समर्पण और प्रतिबद्धता अप्रभावित रही।

माझी ने सेवकों की निष्ठा और समर्पण की सराहना की और उनकी अमूल्य सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने उत्सव के प्रबंधन में लगे सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित टीम प्रयास की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि जिला प्रशासन और पुलिस पुरी में निरंतर निगरानी रख रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं।

सभी अनुष्ठानों के सुचारू संचालन की देखरेख के लिए वरिष्ठ अधिकारी पहंडी अनुष्ठान, रथ खींचना, दक्षिणी मोड़ा, और अडापा मंडप दर्शन सहित प्रमुख कार्यक्रमों के दौरान उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन और निरंतर सूचना प्रवाह को उच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने भीड़ घनत्व की वैज्ञानिक निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त वास्तविक समय की जानकारी को एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र के माध्यम से एकीकृत किया जाना चाहिए और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तैनात कर्मियों तक तुरंत पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे त्वरित हस्तक्षेप संभव हो सके।

बहुदा यात्रा, सुना बेसा, और नीलाद्री बीजे की रस्में अभी होनी बाकी हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दें कि सभी रस्में सुचारू, व्यवस्थित, और अनुशासित तरीके से संपन्न हों।

--आईएएनएस

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