नितिन गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, राजस्थान में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की

जयपुर, 8 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बूंदी जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया।

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नेताओं ने लबाना इंटरचेंज का दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए रास्ते में कई जगहों पर रुके।

इससे पहले, उनके पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, और मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया।

इस मौके पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, अन्य जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय निवासी मौजूद थे और उन्होंने कई जगहों पर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

दिन में इससे पहले, गडकरी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने और कॉरिडोर पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए राजस्थान पहुंचे।

अलवर जिले के पिनन रेस्ट एरिया के दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार करने का निर्देश दिया।

गडकरी ने एनएचएआई और पुलिस को सड़क सुरक्षा बढ़ाने और आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे पर ट्रकों को कहीं भी पार्क करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया।

पिनन रेस्ट एरिया में बोलते हुए, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा में सुधार के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, और गति की निगरानी करने वाले उपकरण शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निर्माण की गुणवत्ता या सड़क सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो।

दीया कुमारी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार वाहनों में आग लगने जैसी घटनाओं को लेकर संवेदनशील है और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

पिनन रेस्ट एरिया में व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद, गडकरी अपने निरीक्षण के अगले चरण के लिए आगे बढ़े।

एनएचएआई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री के साथ था और उन्होंने एक्सप्रेसवे की प्रगति, रखरखाव और सुरक्षा उपायों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें जानकारी दी।

--आईएएनएस

एससीएच