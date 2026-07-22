नीट पेपर लीक विवाद : हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प

हैदराबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को हैदराबाद में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों दल नई दिल्ली में मंगलवार को हुई घटनाओं को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

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दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया था। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां आमने-सामने आ गईं।

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का आरोप लगाते हुए रैली निकालने की कोशिश की। वहीं, कांग्रेस ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।

इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया। उन्होंने एक-दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। झड़प में कुछ कार्यकर्ता और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गईं।

तेलंगाना भाजपा मुख्यालय और उसके पास स्थित कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन के आसपास माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। वे कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गांधी भवन की ओर बढ़े और वहां कांग्रेस के बैनरों को नुकसान पहुंचाया।

पुलिस ने तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर गोशामहल पुलिस स्टेशन भेज दिया।

बाद में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करते हुए पहुंचे। कांग्रेस विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) बालमोरी वेंकट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की।

प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।

उधर, भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। इसके बावजूद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता डंडों और पत्थरों से एक-दूसरे पर हमला करते रहे।

प्रदर्शन, जवाबी प्रदर्शन और झड़प के कारण नामपल्ली, मोज्जम जाही मार्केट और आसपास के व्यस्त इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

इस बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बी. संजय के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान करीमनगर में भी भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर डंडों से हमला किया, जिसके बाद भाजपा समर्थकों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम