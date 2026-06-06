नोएडा के बहलोलपुर में बिजली के तारों में लगी आग, पटाखों जैसी आवाजों से मची अफरातफरी

नोएडा, 6 जून (आईएएनएस)। नोएडा के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के बहलोलपुर इलाके में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बिजली के तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगते ही बिजली के तारों से तेज चिंगारियां निकलने लगीं और लगातार पटाखों जैसी आवाजें आने लगीं। इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों तथा दुकानों से बाहर निकल आए।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के समय अचानक बिजली के तारों में तेज चमक दिखाई दी। देखते ही देखते तारों से चिंगारियां निकलने लगीं और कुछ ही क्षणों में वे दीपावली के पटाखों की तरह फटने और जलने लगे।

लगातार हो रही तेज आवाजों और चमक के कारण आसपास मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया। लोगों को आशंका थी कि आग आसपास की इमारतों या दुकानों तक फैल सकती है। घटना की सूचना तत्काल बिजली विभाग और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया।

अधिकारियों ने एहतियातन प्रभावित लाइन की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद करवा दी। बिजली कटते ही तारों में हो रही आतिशबाजी जैसी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और संभावित बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाती तो आग और अधिक फैल सकती थी।

वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को घटना का संभावित कारण बताया है। विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय निवासियों ने बिजली के पुराने और जर्जर तारों की समय-समय पर जांच कराने तथा आवश्यक मरम्मत कार्य कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

--आईएएनएस

पीकेटी/वीसी