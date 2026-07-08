मणिपुर : सीएम खेमचंद ने नागा-बहुल सेनापति में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

इम्फाल, 8 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को सेनापति जिले में कई जगहों का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और नागा-बहुल पहाड़ी जिले के निवासियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत की।

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इंफाल घाटी और पहाड़ी इलाकों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने और साथ ही राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की सरकारी कोशिशों के तहत, मुख्यमंत्री पिछले कुछ महीनों से मैतेई, कुकी-जो और नागा आबादी वाले जिलों का बड़े पैमाने पर दौरा कर रहे हैं।

बुधवार के दौरे के दौरान, खेमचंद सिंह ने कई सरकारी प्रोजेक्ट्स और कल्याणकारी योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की और नागा सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) के सदस्यों और आम जनता से बातचीत करके उनकी चिंताओं और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को समझा।

माओ में एक सरकारी आलू फार्म पर पहुंचने पर, मुख्यमंत्री को बागवानी आयुक्त टी.एन. पानमेई ने जानकारी दी कि विभाग को पिछले दो सालों से पर्याप्त फंड नहीं मिला है। नतीजतन, फार्म अपने पहले के उत्पादन स्तर को बनाए रखने में असमर्थ रहा है।

माओ के अनुकूल मौसम का जिक्र करते हुए, खेमचंद सिंह ने कहा कि यह इलाका न सिर्फ आलू की खेती के लिए, बल्कि फूलों की खेती और कई तरह की बागवानी फसलों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार माओ इलाके के निवासियों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी।

मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नागा नेता लोसी डिखो, कई विधायकों और सेनापति के डिप्टी कमिश्नर के साथ, बाद में सेनापति शहर में मिनी सचिवालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के प्रतिनिधियों से मिले और जिले से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।

बाद में, पुनानामी गांव में एसीआई ऑडिटोरियम में माओ काउंसिल, माओ स्टूडेंट्स यूनियन और सरकारी आलू फार्म के जमीन मालिकों के प्रतिनिधियों ने खेमचंद सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने औपचारिक रूप से रिखरुरी मल्टीपर्पस डैम के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह बड़ा प्रोजेक्ट आस-पास के 27 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगा और इलाके में पानी की उपलब्धता में काफी सुधार करेगा।

स्वागत समारोह के दौरान, माओ काउंसिल और पोउमाई नागा यूनियन (पीएनयू) ने मुख्यमंत्री को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे, जिनमें विकास से जुड़ी कई मांगें और जनता की चिंताएं बताई गई थीं। माओ स्टूडेंट्स यूनियन ने माओ में एक मल्टीपर्पस स्किल ट्रेनिंग, ट्रेड और यूथ एक्टिविटी सेंटर बनाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खेमचंद सिंह ने कहा कि इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट के सामने विचार के लिए रखा जाएगा।

सरकारी आलू फार्म की जमीन के मालिकों के साथ हुए समझौते को लागू करने के बारे में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सही समाधान खोजने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की जाएगी।

इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधायक रॉबिंद्रो सिंह, शेख नूरुल हसन और जे. कुमो शा; कमिश्नर (होम) एन. अशोक कुमार; हॉर्टिकल्चर कमिश्नर टी.एन. पानमेई; सेनापति के डिप्टी कमिश्नर धारुन कुमार एस.; कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टर नेल्सन युमनाम; हॉर्टिकल्चर और सॉइल कंजर्वेशन के डायरेक्टर देवबर्ता शर्मा; वॉटर रिसोर्स के चीफ इंजीनियर वाई. होमेंद्रो सिंह; और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी) के चीफ इंजीनियर मौजूद थे।

--आईएएनएस

एससीएच