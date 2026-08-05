मणिपुर: मुख्यमंत्री और आईटीबीपी आईजी ने आंतरिक सुरक्षा और नागरिक कार्रवाई पर चर्चा की

इम्फाल, 5 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिरीक्षक क्ले खोंगसाई के साथ बैठक की और राज्य में आंतरिक सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और नागरिक-सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

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मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिविल सचिवालय में हुई बैठक के दौरान आईटीबीपी के महानिरीक्षक ने मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से बल की चल रही पहलों के बारे में जानकारी दी।

सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट में मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कहा, "आज सचिवालय में आईटीबीपी के महानिरीक्षक क्ले खोंगसाई ने मुझसे मुलाकात की। हमने राज्य में आंतरिक सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और नागरिक-सैन्य कार्रवाई से संबंधित मामलों पर चर्चा की।"

उनके मुताबिक, "मैं सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने में आईटीबीपी की दृढ़ भूमिका की सराहना करता हूं और इसके नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों की प्रशंसा करता हूं, जो सार्थक कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल पहलों के माध्यम से सामुदायिक विश्वास को बढ़ावा देना जारी रखते हैं।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "राज्य सरकार स्थायी शांति, स्थिरता और जन कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के लिए प्रतिबद्ध है।"

खेमचंद सिंह ने दोहराया कि आईटीबीपी सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने में समर्पित सेवा प्रदान कर रही है और इसके प्रभावशाली नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों ने विभिन्न कल्याणकारी, स्वास्थ्य सेवा और आउटरीच पहलों के माध्यम से सामुदायिक विश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, "हम स्थायी शांति, स्थिरता और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अलावा, 3 मई, 2023 को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से पूरे मणिपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बड़ी संख्या में आईटीबीपी कर्मियों को तैनात किया गया है।

खोंगसाई, जो मणिपुर कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ने अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आईटीबीपी के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने से पहले राज्य में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया था।

इस बीच, सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों के दौरान मणिपुर में अलग-अलग संयुक्त अभियानों में एक कट्टर आतंकवादी और तीन महिलाओं सहित छह कथित मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही मादक पदार्थ, विस्फोटक, नकदी और वाहन बरामद किए हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक कार्यकर्ता को इम्फाल पश्चिम जिले के थांगमेइबंद खुयाथोंग पोलेम लेइकाई इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान थोकचोम संजू मेइतेई उर्फ ​​लुवांग (26 वर्ष) के रूप में हुई है।

उसके पास से दो शक्तिशाली हथगोले बरामद किए गए। एक अन्य अभियान में सुरक्षाकर्मियों ने थौबल जिले के लिलोंग हाओरेबी लू मंगा इलाके में तलाशी के दौरान तीन महिलाओं सहित छह संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने उनके पास से 12 ग्राम हेरोइन, 22 अत्यधिक नशीले मेथम्फेटामाइन की गोलियां, एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, एक होंडा डियो स्कूटर और 37,820 रुपए नकद बरामद किए।

गिरफ्तार व्यक्तियों को जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान, विस्फोटक और वाहनों के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थानों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि नेटवर्क का पता लगाने और गिरफ्तार व्यक्तियों के मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों से संभावित संबंधों की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी