मालवीय नगर अग्निकांड के 15 पीड़ित मैक्स अस्पताल में भर्ती, सभी की हालत स्थिर

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में लगी आग के बाद साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल ने मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर शनिवार को ताजा अपडेट जारी किया है।

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मैक्स अस्पताल की ओर से जारी बयान के अनुसार, हॉस्पिटल में अभी अग्निकांड के 15 पीड़ित भर्ती हैं। इनमें से 13 विदेशी मरीज हैं। अभी 1 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और 5 मरीजों को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। वे सभी स्टेबल हैं और उनमें लगातार सुधार के संकेत दिख रहे हैं।

कुल मिलाकर अभी आईसीयू और वार्ड में 14 मरीजों का इलाज चल रहा है और भर्ती सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। सभी मरीज ठीक हो रहे हैं और उन्हें सबसे अच्छे नतीजे मिल सकें, इसके लिए पूरी मेडिकल देखभाल, करीबी मॉनिटरिंग, और मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट मिल रहा है।

दूसरी ओर इस अग्निकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शनिवार को गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुक केशव नेगी के रूप में हुई है, जो दिलशाद गार्डन का रहने वाला है।

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि आग लगने में कुक की लापरवाही थी। जांच के दौरान अधिकारियों को सुरक्षा नियमों के कई उल्लंघन और इमारत के फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गंभीर कमियां मिली थीं।

इस घटना में कई विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी। इन 21 लोगों में से 9 भारतीय थे, जबकि 12 विदेशी नागरिक थे, जो बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक के रहने वाले थे। इमारत से 47 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था।

दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, हालांकि जांच टीम को घटना के दौरान किसी भी एलपीजी सिलेंडर में धमाका होने का कोई सबूत नहीं मिला।

सूत्रों ने दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि आग इतनी तब फैलती है, जब इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ हो।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी