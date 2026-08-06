मुख्यमंत्रियों ने पुण्यतिथि पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को किया याद और दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व विदेश मंत्री और पद्म विभूषण सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ सुषमा स्वराज के किए गए कार्यों को याद किया है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में कहा, "राष्ट्रसेवा को धर्म, जनकल्याण को संकल्प और भारत की प्रतिष्ठा को दायित्व मानने वाली प्रखर वक्ता, संवेदनशील जननेता, पूर्व विदेश मंत्री एवं 'पद्म विभूषण' सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जीवन राष्ट्रनिष्ठा, लोकसेवा और उदात्त लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा का उज्ज्वल अध्याय है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, "प्रखर वक्ता, भारत सरकार में पूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण से सम्मानित सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन! राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने का उनका संकल्प, जनसेवा के प्रति उनका समर्पण तथा भारतीय कूटनीति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कर्तव्यनिष्ठ जीवन हम सभी को राष्ट्रसेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पद्म विभूषण सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली की जनता के साथ उनका आत्मीय रिश्ता, सहज मुस्कान, ओजस्वी वाणी और हर व्यक्ति के दुख-सुख को अपना मानने का उनका स्वभाव उन्हें एक असाधारण जननेता बनाता था।"

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक, उन्होंने हर दायित्व को सेवा, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के साथ निभाया। दुनिया के किसी भी कोने में संकट में फंसे भारतीय के लिए उनका एक संदेश ही आश्वासन और विश्वास का प्रतीक बन जाता था। जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा और लोगों के जीवन को स्पर्श करने वाली उनकी संवेदनशीलता सदैव स्मरणीय रहेगी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया, "पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर किए गए उनके सार्थक कार्य, जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए उनका मानवीय दृष्टिकोण सदैव स्मरणीय रहेगा।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, "पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 'दीदी' की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, जनसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित उनका जीवन प्रेरणा देता रहेगा। राष्ट्रहित के लिए उनकी अटूट निष्ठा और संकट की घड़ी में प्रत्येक भारतीय के प्रति संवेदनशीलता सदैव स्मरणीय रहेगी।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, "नारी सशक्तीकरण की सशक्त प्रतीक, सौम्यता एवं सादगी की प्रतिमूर्ति, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। आपने अपने अद्वितीय नेतृत्व, संवेदनशील व्यक्तित्व और राष्ट्रसेवा के प्रति अटूट समर्पण से भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। आपका संपूर्ण जीवन सेवा, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्रहित के मूल्यों का अनुपम उदाहरण रहा। आपका प्रेरणादायी व्यक्तित्व एवं कृतित्व आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा।"

बिहार के मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा, "भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं 'पद्म विभूषण' से सम्मानित स्व. सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्रसेवा, उत्कृष्ट नेतृत्व, ओजस्वी वक्तृत्व और जनकल्याण के प्रति आपका समर्पण सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। आपका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण देशवासियों के हृदय में सदैव अमिट रहेगा।"

--आईएएनएस

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