मिजोरम और असम के बीच शांति और आपसी समझ को प्राथमिकता देना अनिवार्य: मुख्यमंत्री लालदुहोमा

गुवाहाटी/आइजोल, 5 अगस्त (आईएएनएस)। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बुधवार को पड़ोसी राज्य असम के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे और उनके असम समकक्ष हिमंता बिस्वा सरमा दोनों राज्यों के हित में आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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गुवाहाटी में एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र दीक्षांत कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही में असम में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति मिजोरम की गहरी संवेदना व्यक्त की।

लालदुहोमा ने कहा कि मिजोरम के लोग उन लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो लापता हैं और जो परिवार विस्थापित हुए हैं या जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि मिजोरम और असम अलग-अलग राज्य हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों के रूप में उनके बीच घनिष्ठ और परस्पर निर्भर संबंध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य कई मायनों में एक-दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की समान आकांक्षाओं का अनुसरण करते हैं और लोगों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में असमिया मिजोरम में रहते हैं, जबकि कई मिजो असम में रहते हैं, काम करते हैं और अध्ययन करते हैं।

उन्होंने मई 2024 में आइजोल में मिजोरम की असम संस्कृति सोसायटी द्वारा आयोजित रोंगाली बिहू उत्सव में अपनी उपस्थिति को याद किया, जहां उन्होंने मिजोरम में असमिया समुदाय के शांतिपूर्ण जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की थीं।

लालदुहोमा ने दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि वे और उनके असम समकक्ष इस बात पर लगातार सहमत रहे हैं कि आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का स्थान नहीं है, यह एक ऐसा संस्थान है जहां युवा जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से संवाद करते हैं, आपसी सम्मान सीखते हैं और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी में निहित बताई और युवाओं को राष्ट्र का 'शक्तिस्रोत' बताया। उन्होंने छात्रों से नवीनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करने, व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने और राष्ट्र एवं समाज दोनों की प्रगति में योगदान देने के लिए स्वयं को तैयार करने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

एमएस/