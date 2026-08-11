महाराष्ट्र के वाशी में बेटे ने बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या की, गिरफ्तार

नवी मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी इलाके के जुहू गांव में एक व्यक्ति ने अपनी मां का गला घोंटकर और बार-बार सिर जमीन पर पटककर हत्या कर दी।

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वाशी के सेक्टर-11 की अष्टविनायक सोसाइटी में रहने वाले महेश रत्नाकर कदम (42) पर अपनी 65 वर्षीय मां मंदा रत्नाकर कदम की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। यह भयानक घटना 9 अगस्त की शाम को हुई, जिससे इलाके के लोग हैरान हैं।

वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर शशिकांत चंदेकर ने बताया कि आरोपी अपनी मां से बहुत नाराज था, क्योंकि वह उसकी पत्नी को उनके साथ रहने नहीं देती थीं।

महेश को लगता था कि उसकी मां अपना ज़्यादातर ध्यान उसकी बहन रूपाली देवलेकर के परिवार पर देती थीं। इसी पारिवारिक झगड़े और गुस्से में आकर उसने कपड़े के टुकड़े से अपनी मां का गला घोंटा और उनका सिर जमीन पर दे मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद मनखुर्द के रहने वाले पीड़िता के दामाद मंगेश काशीनाथ देवलेकर की शिकायत पर वाशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी महेश कदम को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 13 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और आगे की जांच चल रही है।

पुलिस के मुताबिक, अपराध करने के बाद महेश घटनास्थल पर ही रुका रहा और चिल्लाने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी घर पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वाशी पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और मंदा कदम के शव को अपनी कस्टडी में ले लिया।

इंस्पेक्टर शशिकांत चंदेकर ने कहा, "मिली जानकारी के आधार पर हम मौके पर पहुंचे और फिर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

29 जुलाई को हुई एक ऐसी ही घटना में दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में एक 60 साल की महिला की कथित तौर पर उसके बेटे ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने उसे शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। आरोपी अमोद पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अमोद ने पहले अपनी मां को लात-घूंसों से मारा और फिर फावड़े से कई बार हमला किया था।

--आईएएनएस

ओपी/एएस