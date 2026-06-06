मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने टीएमसी से दिया इस्तीफा, बोले-अभिषेक बनर्जी के साथ काम करना मुश्किल

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने राज्य सचिव (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) समेत पार्टी के सभी पदों और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

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टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे पत्र में मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने लिखा कि पूरे सम्मान के साथ, मैं स्टेट सेक्रेटरी (माइनॉरिटी सेल) और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में मुझे सौंपी गई सभी दूसरी जिम्मेदारियों से, साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत इस्तीफा देता हूं।

यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। मैंने अपना समय, एनर्जी और कमिटमेंट पार्टी को दिया है और हमेशा संगठन और उसके कार्यकर्ताओं के हित में काम किया है। आपके नेतृत्व में काम करना और पार्टी की ग्रोथ और लोगों तक पहुंच में योगदान देना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन काफी सोचने-विचारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं अब पार्टी के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने की हालत में नहीं हूं। हालांकि मेरे इस फैसले में निजी वजहों का हाथ रहा है, लेकिन मुझे पार्टी के मौजूदा माहौल और कामकाज से अपनी गहरी नाराजगी भी जाहिर करनी होगी।

पिछले कुछ वर्षों से कई मेहनती और समर्पित वर्कर को लगा है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, किनारे कर दिया गया है और उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। जो लोकतांत्रिक भावना कभी बातचीत और मिलकर फैसले लेने को बढ़ावा देती थी, वह अब काफी कमजोर हो गई है। जमीनी स्तर के वर्कर की सच्ची चिंताएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, जिससे पार्टी के पक्के सदस्यों में निराशा बढ़ रही है।

मुझे खास तौर पर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और काम करने के तरीके के तहत काम करना मुश्किल लगा है। मेरे अनुभव में, पार्टी के मामलों और वर्कर्स के साथ बातचीत को लेकर उनके नजरिए ने ऐसा माहौल बना दिया है, जहां कई लंबे समय से काम कर रहे और वफादार सदस्य खुद को कमतर और हाशिए पर महसूस करते हैं। अधिकार का एक जगह जमा होना और पार्टी वर्कर्स के साथ सही सलाह-मशविरा न होने से मेरे जैसे लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना मुश्किल होता जा रहा है।

स्टेट सेक्रेटरी (माइनॉरिटी सेल) के तौर पर मेरे समय के दौरान मुझे जो भरोसा और जिम्मेदारियां दी गईं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, हालांकि ऊपर बताए गए हालात की वजह से, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि स्टेट सेक्रेटरी (माइनॉरिटी सेल) के पद से मेरे बाकी सभी पदों से, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से मेरा इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लें। मैं आपको और पार्टी को भविष्य में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी