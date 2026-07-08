मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी भाजपा, सरकार बनाने का दावा

शिलांग, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और विधायक अलेक्जेंडर लालू हेक ने बुधवार को कहा कि पार्टी 2028 का मेघालय विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी अगली राज्य सरकार का नेतृत्व करने की स्थिति में होगी।

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हेक ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे राज्य में अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया है और अगले विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि वे 2028 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे और उन्हें भरोसा है कि भाजपा और मजबूत होकर उभरेगी और मेघालय में अगली सरकार का नेतृत्व करेगी।

वरिष्ठ भाजपा विधायक ने कहा कि पार्टी अगले दो वर्षों में अपना समर्थन आधार बनाने और चुनावी मुकाबले की तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

हेक ने शिलांग लोकसभा उपचुनाव के बारे में भी बात की और बताया कि पार्टी नेतृत्व ने शुरू में उनसे इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया था। हालांकि, विधायक और मंत्री के तौर पर अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

उन्होंने कहा कि उनसे उपचुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नेतृत्व को बताया कि उन्हें अभी कई जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं और इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि इसके बजाय उन्होंने संसदीय उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर साथी भाजपा विधायक सनबोर शुल्लाई के नाम की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने शुल्लाई का नाम प्रस्तावित किया है और अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। उन्होंने कहा कि जिसे भी चुना जाएगा, वे उस उम्मीदवार का पूरा समर्थन करेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे।

पार्टी की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए हेक ने कहा कि भाजपा द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद उपचुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय होगा।

भाजपा अभी मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) की अगुवाई वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार में सहयोगी है।

हेक की इन बातों से पता चलता है कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। पहाड़ी राज्य में 2028 के चुनावी मुकाबले से पहले एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर देखी जा रही हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी