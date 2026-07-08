मुंबई: वसई से विरार के बीच लोकल ट्रेन संचालन प्रभावित, यात्रियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। वेस्टर्न रेलवे के सीआरपीओ (मुख्य जनसंपर्क अधिकारी) विनीत अभिषेक ने वसई और विरार के बीच ट्रेनों के 25 से 30 मिनट की देरी से चलने और फंसे हुए यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में बात की। उन्होंने बुधवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि इन दिनों मुंबई में भारी बारिश हो रही है। खासकर नालासोपारा क्षेत्र में बीतों दिनों हुई बारिश के कारण बार-बार जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है।

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उन्होंने कहा कि जहां तक लोकल ट्रेन की बात है, तो फिलहाल चर्चगेट से वसई रोड, वसई रोड से विरार और विरार से दहानू रोड इस पूरे नेटवर्क पर हम लोकल ट्रेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर्चगेट से वसई रोड के बीच नियमित रूप से लोकल ट्रेन का संचालन हो रहा है। वसई रोड, नालासोपारा और विरार के बीच भी ट्रेन का यातायात चालू है लेकिन जलभराव की स्थिति के कारण कुछ-कुछ समय के गैप के बाद ये संचालित हो रहा है।

उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि लोकल ट्रेन के संचालन में कोई समस्या न आए। यह नियमित रूप से संचालित हो लेकिन कुल मिलाकर लोकल ट्रेन 25 से 30 मिनट की देरी के साथ संचालित हो रही है।

मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण लोकल ट्रेनों के संचालन में 25 से 30 मिनट की देरी दर्ज की गई है, जिससे लोग मानसिक और पेशेवर रूप से भी परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर सीआरपीओ विनीत अभिषेक ने बताया कि पश्चिमी रेलवे अपनी तरह से पूरी कोशिश करने में जुटी है कि जहां तक हो सके लोकल ट्रेन का संचालन होता रहे।

उन्होंने कहा मुंबई में लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है। ऐसे में हम समझते हैं कि बारिश की वजह से आम जनता को यातायात करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि जहां तक लोकल ट्रेन का परिचालन संभव है, वह होता रहे।

उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जल भराव की समस्या है और हम वहां ट्रेन चला रहे हैं, तो वहां ट्रेन की स्पीड का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे के स्टाफ, सीनियर ऑफिसर्स और स्टेशन स्टाफ सभी इस कोशिश में हैं कि यात्रियों को नियमित रूप से ट्रेन के संचालन से जुड़ी जानकारी देते रहें। वहीं, अगर कोई यात्री फंस गया है, तो हम उनके लिए पीने का पानी, चाय, रिफ्रेशमेंट, आदि समान पहुंचाने में जुटे हैं।

इसी के साथ सीआरपीओ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस के माध्यम से लोगों से यह अपील की कि इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के लिए रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। ऐसे में अगर रेलवे को लगता है कि किसी रूट पर ट्रेन का संचालन संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रेन का संचालन रोक देते हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे यात्रियों से कॉर्पोरेशन की उम्मीद रखती है। इसी के साथ उन्होंने लोगों को मौसम संबंधित जारी एडवाइजरी से अपडेट रहने की सलाह दी है।

उन्होंने आगे कहा कि पालघर क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों में काफी भारी बारिश हुई है, जिस कारण नालासोपारा क्षेत्र में जल-भराव काफी ज्यादा हो गया है। रेलवे की पटरी तक पानी भड़ चुका है। इस वजह है इन रूटों पर लोकल ट्रेन की सर्विस अस्थायी तौर पर रोकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चर्चगेट से वसई रोड तक तो ट्रेन चलती रहती है, लेकिन वसई रोड, नालासोपारा और विरार के बीच ट्रेन के संचालन में रूकावट आई है।

उन्होंने कहा कि रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ट्रेन रूट में पानी एक लेवल के ऊपर पहुंच रहा है, उस स्थिति में ट्रेन का संचालन संभव नहीं होता है। हालांकि, बुधवार सुबह भी ट्रेन का संचालन किया गया, लेकिन जल भराव की स्थिति के कारण ट्रेन की गति धीमी रही और इसी वजह से लोकन 25 से 30 मिनट की देरी से चल रही।

--आईएएनएस

डीके/पीएम