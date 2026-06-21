मुंबई: सीबीआई ने 62.42 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया, कई ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित एक फर्म और उसके साझेदारों के खिलाफ 62.42 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। यह मामला भारतीय बैंक, एसएएम शाखा, मुंबई की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

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आरोप है कि संबंधित फर्म और अन्य अज्ञात लोगों ने आपराधिक साजिश के तहत बैंक को गलत वित्तीय जानकारी और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए देनदारों के आंकड़े प्रस्तुत किए। इसके आधार पर भारतीय बैंक और एक अन्य बैंक से अधिक कैश क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई, जिससे बैंक को लगभग 62.42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने 20 जून को मुंबई सहित कई स्थानों पर फर्म के साझेदारों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई विशेष न्यायालय, सीबीआई मामलों, मुंबई द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई।

छापेमारी के दौरान जांच से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में ऐसे देनदारों के बारे में जानकारी मिली है, जिनकी वैधता की पुष्टि की जा रही है। इसके अलावा बैंक से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए देनदारों के आंकड़ों में कथित हेराफेरी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

सीबीआई ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इसमें शामिल सभी लोगों (चाहे वे अधिकारी हों या निजी व्यक्ति) की भूमिका की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ऋण की राशि का उपयोग कहां-कहां किया गया।

वहीं, एक अन्य मामले में सीबीआई ने कहा कि वह कांग्रेस नेता पवनराजे निम्बालकर और उनके चालक की हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देगी। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में पूर्व महाराष्ट्र गृह मंत्री और पूर्व एनसीपी सांसद पद्मसिंह बाजीराव पाटिल सहित सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

पवनराजे निम्बालकर और उनके चालक की 3 जून 2006 को नवी मुंबई में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई का कहना है कि वह इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी