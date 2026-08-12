मुंबई लोकल के लिए 238 नई एसी ट्रेन को मंजूरी, 2027 तक आईसीएफ-आरसीएफ-एमसीएफ में होगा उत्पादन

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई एसी लोकल के लिए 238 नई ट्रेनों को मंजूरी देने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब इन ट्रेनों का निर्माण तेज गति से किया जाएगा, ताकि यात्रियों को 2027 तक पहली एसी लोकल मिल सके।

रेल मंत्री ने एक वीडियो जारी कर कहा, "लोकल मुंबई की लाइफलाइन है। मुंबई लोकल में 238 एसी ट्रेन को शामिल करने की भारत सरकार ने मंजूरी दी है। इनके लिए जिस तरह की प्रक्रिया पहले अपनाई जा रही थी, उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। पूरी प्रक्रिया 2030 तक पूरी होती, जो कि मान्य नहीं था।"

उन्होंने बताया, "प्रक्रिया में देरी के कारण सरकार ने अब नया तरीका अपनाया है। इसलिए आज एक नया फैसला लिया गया कि एक नई तरीके से भारत सरकार की कोच प्रोडक्शन टीम है, आईसीएफ, आरसीएफ और एमसीएफ, इसमें इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे 2027 तक पहली एसी लोकल ट्रेन आ सके।"

पश्चिम रेलवे के अनुसार, 238 एसी ट्रेनों की मंजूरी से मुंबई लोकल में भीड़ कम होगी और यात्रियों को गर्मी में राहत मिलेगी। मौजूदा समय में मुंबई में सीमित संख्या में ही एसी लोकल चल रही हैं, जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है।

इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तरी कर्नाटक और काशी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में वैष्णव से मुलाकात कर हुबली-वाराणसी ट्रेन सेवा की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का अनुरोध किया था।

जोशी ने कहा कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उत्तरी कर्नाटक से वाराणसी और काशी तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों और रोजगार व व्यापार के लिए यात्रा करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। खासकर पवित्र श्रावण महीने में वाराणसी जाने वाले लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी।

रेल मंत्री ने जोशी की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि हुबली-वाराणसी ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 07323/24) को जल्द ही सप्ताह में तीन दिन तक बढ़ाया जाएगा।

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