लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा, छात्र-विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश: रविदास मेहरोत्रा

लखनऊ, 22 जुलाई (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने राम मंदिर की व्यवस्था से लेकर छात्र आंदोलनों, सोनम वांगचुक के अनशन, संसद में विपक्ष की भूमिका, जौहर विश्वविद्यालय समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास कर रही हैं। विपक्ष और छात्रों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है।

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राम मंदिर के धार्मिक कार्यों का दायित्व अयोध्या के पांच संतों को सौंपे जाने के फैसले पर रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मंदिर में चंदे और चढ़ावे की कथित चोरी की घटनाओं के बाद यदि अब पांच संत सामूहिक रूप से व्यवस्था संभालेंगे तो लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जिन लोगों ने चंदे या चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की है, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के फैसले पर सपा विधायक ने कहा कि वांगचुक लंबे समय से धरना और भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने समय रहते उनसे कोई सार्थक बातचीत नहीं की। सरकार ने उन्हें बलपूर्वक अनशन समाप्त करने के लिए मजबूर किया। अब सरकार को उनसे औपचारिक वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

संसद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कथित मतभेदों के सवाल पर रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सपा सांसदों और कार्यकर्ताओं पर दमन, उत्पीड़न और अन्याय कर रही है। ऐसे समय में पूरे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस को भी एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। भाजपा की नीतियों के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की आवश्यकता है।

पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में देशभर के छात्र और युवा आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही चाहते हैं।

पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर मेहरोत्रा ने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता है, तब भाजपा प्रशासन और पुलिस का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कराती है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के विपरीत है।

राहुल गांधी द्वारा छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो दिखाने की घोषणा पर रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ अत्यंत बर्बर व्यवहार किया गया। पहले प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर बैरिकेडिंग में करंट दौड़ाया गया, जिससे बड़ी संख्या में छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। इससे पहले किसी सरकार ने युवाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया था।

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्तीकरण का नोटिस मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के रामपुर दौरे पर रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के बजाय पहले से बने शैक्षणिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जौहर विश्वविद्यालय की इमारतों और कक्षाओं को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रामपुर जाकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगा और विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण या तोड़-फोड़ की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग करेगा। शिक्षा संस्थानों को बचाने और सरकार की कथित दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी।

--आईएएनएस

पीएसके