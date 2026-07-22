लोक भवन की ओर मार्च कर रहे तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

हैदराबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ लोक भवन की ओर मार्च कर रहे थे।

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तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड, राज्य के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर, बालमोरी वेंकट, रोहिन रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया।

पुलिस टीपीसीसी अध्यक्ष और मंत्रियों को नामपल्ली पुलिस स्टेशन ले गई। बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

टीपीसीसी अध्यक्ष के 'चलो लोक भवन' के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास जमा हुए और लोक भवन की ओर मार्च किया।

कांग्रेस नेता बैनर और पार्टी के झंडे लिए हुए थे और नारे लगा रहे थे। मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी रैली में शामिल हुए। पुलिस ने खैराताबाद चौराहे पर रैली को रोक दिया।

राज्य कांग्रेस प्रमुख ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेना लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। टीपीसीसी प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें रोकने की कोशिशों में नाकाम रहेगी।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलुगु लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने नई दिल्ली में विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज को 'अमानवीय' बताया।

उन्होंने कहा कि छात्र नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे।

विक्रमार्क ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा देंगे या उनसे इस्तीफा दिला देंगे, लेकिन इसके बजाय सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद जिले के कोडंगल में एक विरोध रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

--आईएएनएस

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