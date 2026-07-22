केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य जांच के लिए आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई, (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-I में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एएस एवं एमडी) आराधना पटनायक ने किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल, शीघ्र निदान और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर जोर दिया।

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स्वास्थ्य शिविर में कर्तव्य भवन-I में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, हाउसकीपिंग कर्मियों और सफाईकर्मियों को निःशुल्क व्यापक स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान की गईं। इस पहल को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और 491 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया और निवारक स्वास्थ्य जांच करवाई।

सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रयोगशाला कर्मियों, रेडियोग्राफरों और कार्यक्रम स्टाफ की एक समर्पित टीम तैनात की गई थी। उन्नत निदान सुविधाओं से सुसज्जित एक निक्षय वाहन को स्थल पर तैनात किया गया था ताकि मौके पर ही चेस्ट एक्स-रे स्क्रीनिंग और एनएएटी परीक्षण के लिए नमूने एकत्र किए जा सकें, जिससे शीघ्र निदान और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत रेफरल संभव हो सके।

आयुष्मान आरोग्य शिविर भारत सरकार की निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने, बीमारियों का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार की पहल न केवल नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करती है, बल्कि विकसित भारत, स्वस्थ भारत और टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

--आईएएनएस

एमएस/