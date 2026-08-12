कर्नाटक सरकार में विभागों का बंटवारा, शिवकुमार के पास बीडीए और बीएमआरडीए बने रहेंगे

बेंगलुरु, 12 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बुधवार को मॉनसून सत्र से एक दिन पहले नए मंत्रियों को विभाग सौंपे। साथ ही, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ पद संभालने वाले वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत के विशेष सचिव आर. प्रभु शंकर ने राज्यपाल द्वारा मंजूर की गई सूची मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को भेजी।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वित्त, कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर), खुफिया, सूचना, कानून, न्याय और मानवाधिकार, संसदीय मामले और कानून-निर्माण, कृषि विपणन, नगर और ग्राम नियोजन आयुक्त कार्यालय, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीएमआरडीए) के तहत आने वाले सभी शहरी स्थानीय निकाय और बिना आवंटित किए गए सभी विभाग अपने पास रखे हैं।

बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बीडीए और बीएमआरडीए विभाग देने की पुरजोर मांग की थी।

बी.जेड. जमीर अहमद खान को आवास विभाग सौंपा गया है। सिद्धारमैया सरकार के दौरान, उन्होंने वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संभाले थे।

रामलिंगा रेड्डी का विभाग बदलकर वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण कर दिया गया है। उन्होंने बेंगलुरु विकास विभाग की मांग करते हुए जल संसाधन विभाग का कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया था और मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था।

लक्ष्मण सावदी को एग्रीकल्चर मार्केटिंग को छोड़कर कोऑपरेशन (सहकारिता) विभाग दिया गया है। सावदी, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, भाजपा से टिकट न मिलने के बाद 2023 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

रुद्रप्पा मनप्पा लमानी को शुगर और टेक्सटाइल विभाग दिए गए हैं। लमानी पहले कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं।

के.एच. मुनियप्पा को फूड और सिविल सप्लाई के बजाय सोशल वेलफेयर (समाज कल्याण) विभाग दिया गया है।

शिवराज तंगदागी को बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर (पिछड़ा वर्ग कल्याण) और कन्नड़ और संस्कृति विभाग दिए गए हैं।

यूटी खादर के पास हेल्थ और फैमिली वेलफेयर विभाग बना रहेगा और उन्हें माइनॉरिटी वेलफेयर, हज और वक्फ की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

टी. रघु मूर्ति को एसटी वेलफेयर (अनुसूचित जनजाति कल्याण) मंत्री बनाया गया है।

अजय सिंह को माइनर इरिगेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग दिए गए हैं।

चेलुवरयास्वामी को मेजर और माइनर इरिगेशन विभाग दिए गए हैं।

मधु बंगारप्पा के पास प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग बने रहेंगे।

बसवराज राया रेड्डी को हायर एजुकेशन विभाग दिया गया है।

शिवलिंगे गौड़ा को एक्साइज विभाग दिया गया है।

पुत्तरंगा शेट्टी को पशुपालन और रेशम उत्पादन विभाग दिए गए हैं।

विजयानंद कशप्पनवर को लघु उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग सौंपे गए हैं।

संतोष लाड को श्रम और रोजगार विभाग सौंपा गया है।

केएस बसवंथप्पा को मुजराई, मत्स्य पालन, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग सौंपे गए हैं।

एसएस मल्लिकार्जुन के पास खदान और भू-विज्ञान तथा बागवानी विभाग बने रहेंगे।

रिजवान अरशद को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग दिए गए हैं।

नरेंद्र स्वामी को कृषि विभाग दिया गया है।

एचसी बालकृष्ण को नगरपालिका प्रशासन विभाग सौंपा गया है।

बी. नागेंद्र को योजना और सांख्यिकी विभाग दिए गए हैं।

--आईएएनएस

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