कर्नाटक और नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता 'गुंडागर्दी' पर उतारू: भाजपा

बेंगलुरु, 22 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं पर हमला किया और दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।

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भाजपा नेता ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता कर्नाटक और नई दिल्ली दोनों जगह 'गुंडागर्दी' कर रहे हैं। यह आरोप उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और सोमवार को छात्रों के 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में हाल ही में हुए प्रदर्शन के संदर्भ में लगाया।

कर्नाटक में हुए प्रदर्शन के खिलाफ एक बयान में विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं पर अंडे फेंके और उनके साथ मारपीट की, और इस घटना को 'अक्षम्य' बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के गुनाह अब उसके सामने आ रहे हैं। यह बेशर्म सरकार अपनी गुंडागर्दी जारी रखे हुए है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे पार्टी नेताओं पर हमले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रवैये को ही दर्शाते हैं।

विजयेंद्र ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और उन्होंने गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया।

उन्होंने पूछा कि वे हर मौके पर संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन अब गृह मंत्री कहां हैं? अगर चुने हुए प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के लोग मौजूदा सरकार के साये में जी रहे हैं और आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमले राज्य में 'गुंडागर्दी' के पनपने का संकेत हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक में सरकार और कानून व्यवस्था दोनों ही ठप्प हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की आड़ में गुंडों का इस्तेमाल हमारे नेताओं पर हमले करवाने के लिए किया जा रहा है। विजयेंद्र ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि वे हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखाएं।

उन्होंने मंत्रियों पर किसानों और आम नागरिकों के खिलाफ चुनिंदा एफआईआर दर्ज करने और अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया।

--आईएएनएस

एमएस/