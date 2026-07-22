कर्नाटक: नीट विवाद पर कांग्रेस ने भाजपा दफ्तर का किया घेराव

बेंगलुरु, 22 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के महासचिव एस. मनोहर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बेंगलुरु में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निंदा की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

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कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया।

कांग्रेस ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने, नीट में कथित गड़बड़ियों की पूरी सच्चाई सामने आने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने तक उसका आंदोलन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एस. मनोहर ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने और नीट परीक्षा के आयोजन में हुई कथित गड़बड़ियों ने देश की शिक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम कर दिया है।

उन्होंने कहा, "लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय केंद्र सरकार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है।"

मनोहर ने तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने विभाग की नाकामियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने नीट में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की।

बता दें कि नीट विवाद को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) मुख्यालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा नेताओं को बुधवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

इस बीच, बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक बीपी हरीश का विरोध किया, जो सीधे केपीसीसी कार्यालय पहुंचे थे। जैसे ही वह अपनी गाड़ी से बाहर निकले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी