कर्नाटक : मानसून के जोर पकड़ने से नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का खतरा

बेंगलुरु, 8 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम मानसून जोर पकड़ चुका है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जलाशय और झीलें भर गई हैं और राज्य के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

Read More

बारिश से सूखे जैसे हालात से तो राहत मिली है, लेकिन नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों और खेती वाली जमीनों में पानी भर गया है।

बेलागावी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां लगातार बारिश की वजह से दूधगंगा, मार्कंडेय और घटप्रभा नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे और उससे लगभग आधा किलोमीटर दूर तक फैली गन्ने, मक्के और मिर्च की खेती वाली जमीनें पानी में डूब गई हैं।

जो किसान हाल तक सूखे और पानी की भारी कमी से जूझ रहे थे, वे अब बाढ़ की वजह से नुकसान का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि घटप्रभा नदी, जिसमें चार दिन पहले तक बहुत कम पानी था, अब महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में भारी बारिश के बाद उफान पर है।

स्थानीय किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से पहले ही मानसून की देरी से हुई बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही, कई लोगों ने इस बात पर राहत भी जताई है कि महीनों तक पानी की भारी कमी के बाद आखिरकार नदियाँ, झीलें और जलाशय भरने लगे हैं।

बेलागावी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन ने बताया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार गुरुवार को जिले का दौरा करेंगे और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे।

उन्होंने कहा, "हमने महाराष्ट्र के कोयना जलाशय में पानी छोड़े जाने की निगरानी के लिए अधिकारियों की एक टीम तैनात की है। बाढ़ की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं।"

शिवमोग्गा जिले में, मलनाड इलाके में लगातार बारिश के कारण तुंगा नदी उफान पर बह रही है।

पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद हुबली की कई झीलें भी भर गई हैं।

धारवाड़ जिले में, गर्मियों में सूख चुकी झीलें लगातार बारिश के बाद पूरी तरह भर गई हैं। कलाघटागी तालुका के लोगों ने, जो इंसानों और मवेशियों के लिए पीने के पानी की भारी कमी का सामना कर रहे थे, बारिश का स्वागत किया है।

कावेरी कैचमेंट एरिया और मडिकेरी जिले में भारी बारिश के बाद मांड्या के कृष्णराज सागर (केआरएस) बांध में भी पानी की आवक तेजी से बढ़ी है। जलाशय में अभी 7,531 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि पिछले दिन यह 5,734 क्यूसेक था। केआरएस जलाशय में अभी पानी का स्तर 81.55 फीट है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 124.80 फीट है। इसकी कुल स्टोरेज क्षमता 49.452 टीएमसी है और अभी इसमें 12.485 टीएमसी पानी जमा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगर कावेरी बेसिन में बारिश जारी रही, तो पानी की आवक और बढ़ेगी।

दक्षिण कर्नाटक के हासन जिले में भी भारी बारिश हो रही है; सकलेशपुर, अलूर, बेलूर और अरकलगुड में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। चिकमगलूर जिले के पड़ोसी मुदिगेरे में हुई भारी बारिश से हेमावती बांध में पानी की आवक काफी बढ़ गई है।

गोरूर स्थित हेमावती बांध में अभी 16,593 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि 300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी कुल स्टोरेज क्षमता 37.103 टीएमसी है और अभी इसमें 18.782 टीएमसी पानी जमा है। इसका जलस्तर 2,898.40 फीट है, जबकि अधिकतम स्तर 2,922 फीट है।

एहतियात के तौर पर, बेलूर के तहसीलदार श्रीधर कंकनावाड़ी ने भारी बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए बुधवार को बेलूर तालुक के कसाबा ए और कसाबा बी जोन के साथ-साथ अरेहल्ली, बिक्कोडु और चिक्कनहल्ली होबली में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राइमरी स्कूलों और हाई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की।

इस बीच, दक्षिण कन्नड़ जिले में शिराडी घाट से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-75 पर मानसून की भारी बारिश के कारण कई खूबसूरत झरने बन गए हैं। घने जंगल वाला यह इलाका आकर्षण का केंद्र बन गया है, जहां मंदिर यात्रा के मौसम में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक हाईवे से गुजरते हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। इसे देखते हुए अधिकारी नदियों के जलस्तर और जलाशयों में पानी की आवक पर कड़ी नजर रख रहे हैं, खासकर उत्तरी कर्नाटक के बाढ़-संभावित जिलों में। साथ ही, नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है।

--आईएएनएस

एससीएच