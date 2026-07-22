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केरल: कांग्रेस विरोध के जवाब में भाजपा का केपीसीसी कार्यालय मार्च, झड़पें हुईं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 22, 2026, 06:15 PM
केरल: कांग्रेस विरोध के जवाब में भाजपा का केपीसीसी कार्यालय मार्च, झड़पें हुईं

तिरुवनंतपुरम, 22 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में आयोजित भाजपा के केपीसीसी मुख्यालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च को दिल्ली में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की प्रतिक्रिया बताया गया। प्रदर्शनकारियों के केपीसीसी मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया।

वाटर कैनन की चपेट में आने वालों में राजीव चंद्रशेखर भी शामिल थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान एक महिला पार्टी कार्यकर्ता को पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ मारा।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी और आरोप लगाया कि नई दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री पर हमला करने का प्रयास है।

इस मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए केपीसीसी अध्यक्ष और राज्य के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च करके जानबूझकर टकराव को भड़काने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि भाजपा का विरोध प्रदर्शन दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनका समर्थन करने वाले अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित ज्यादतियों को लेकर जनता के आक्रोश से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से किया गया था।

सनी जोसेफ ने कहा कि हालांकि सभी को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल हिंसा या टकराव पैदा करने के लाइसेंस के रूप में नहीं किया जा सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस तरह के भड़काऊ आंदोलनों के जरिए अपनी राजनीतिक विफलताओं और जनविरोधी नीतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन को कायम रखते हुए इनका राजनीतिक रूप से मुकाबला करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी को यह नहीं मानना ​​चाहिए कि धमकियों या हमलों के जरिए कांग्रेस को जनता के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के अपने रुख से पीछे हटने के लिए डराया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि केरल में हिंसा की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

--आईएएनएस

एमएस/