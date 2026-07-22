केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का दावा किया

भोपाल, 22 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने पन्ना और छतरपुर जिलों में केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास पर चिंता जताई।

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राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने विस्तृत जवाब देते हुए कहा कि किसी भी पात्र परिवार को मुआवजे या पुनर्वास लाभ से वंचित नहीं किया गया है।

उत्तर के अनुसार, पन्ना जिले में परियोजना के तहत सात गांवों के 1,321 परिवार विस्थापित हुए हैं, जबकि आठ गांवों के 644 खाताधारक भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं। छतरपुर जिले में, ब्लॉक-बाजार क्षेत्र के 14 गांवों के 3,718 परिवार भूमि अधिग्रहण या जलमग्नता के कारण प्रभावित हुए हैं।

मंत्री ने सदन को आगे सूचित किया कि सभी प्रभावित परिवारों को उचित लाभ स्वीकृत कर दिए गए हैं। पन्ना में, सभी 1,321 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज प्राप्त हुए हैं और 644 खाताधारकों को मुआवजा दिया गया है, जबकि छतरपुर जिले में, सभी 3,718 परिवारों को निर्धारित लाभों के लिए मंजूरी दे दी गई है।

मंत्री ने अपने उत्तर में सदन को आश्वासन दिया कि किसी भी परिवार को मंजूरी से वंचित नहीं किया गया है।

विपक्ष के नेता ने परियोजना से प्रभावित परिवारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का विवरण भी मांगा। सरकार ने पन्ना जिले से पुनर्वास सूचियों से पात्र व्यक्तियों को बाहर रखने, मुआवजे के आकलन में त्रुटियों और लाभ वितरण में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने की बात स्वीकार की।

इसके जवाब में, एक विशेष दल ने एक नया सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटा नहीं है, यह पुष्टि की गई कि मुआवजा उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित किया गया था, और वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

छतरपुर जिले में, शिकायतें पुनर्वास सूची से बाहर रखे गए परिवारों पर केंद्रित थीं। 15 अप्रैल, 2026 के एक आधिकारिक आदेश के बाद, नए सर्वेक्षणों के लिए ग्राम-वार टीमें गठित की गईं। शुरुआत में, 3,080 परिवारों को लाभ स्वीकृत किए गए। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अतिरिक्त 638 पात्र परिवारों को भी निर्धारित राशि के लिए मंजूरी दी गई।

--आईएएनएस

एमएस/