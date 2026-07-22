कोलकाता मेट्रो ट्रेनें अब सुबह 6 बजे से चलेंगी, आखिरी ट्रेन रात 10.30 बजे

कोलकाता, 23 जुलाई (आईएएनएस)। छात्रों और ऑफिस जाने वालों समेत हजारों लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कोलकाता मेट्रो रेलवे अब सुबह 6.50 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से ट्रेनें चलाएगी। देर रात तक काम करने वालों और शो या इवेंट के बाद मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए, आखिरी ट्रेन का समय भी रात 9.44 बजे से बढ़ाकर रात 10.30 बजे कर दिया गया है।

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ये सेवाएं 27 जुलाई, 2026 से सिर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ब्लू और ग्रीन लाइनों पर सोमवार से शनिवार के बीच उपलब्ध होंगी। मेट्रो रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "इससे मेट्रो के बजट पर अतिरिक्त बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुबह और शाम दोनों समय मेट्रो का समय बढ़ाने की मांग भी रही है। इन फैसलों के लिए काफी प्लानिंग की गई है और हमने सभी संबंधित पक्षों को भरोसे में लिया है। हमें बस उम्मीद है कि काफी संख्या में यात्री इन सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे।"

अधिकारी ने बताया कि समय बढ़ाने का यह फैसला अभी आजमाइश के तौर पर लिया गया है और अगर काफी संख्या में यात्री नहीं मिले, तो इसे वापस भी लिया जा सकता है।

ब्लू लाइन - जो देश का पहला मेट्रो लिंक है - दक्षिण कोलकाता में गरिया और शहर के उत्तरी इलाक़े में दक्षिणेश्वर के बीच चलती है, जबकि ग्रीन लाइन पश्चिम में हावड़ा मैदान को पूर्वी भारत का आईटी हब माने जाने वाले साल्ट लेक सेक्टर-5 से जोड़ती है।

ब्लू लाइन पर हर दिन (सोमवार से शुक्रवार) चलने वाली ट्रेनों की संख्या भी 260 से बढ़ाकर 272 कर दी जाएगी। शनिवार को 246 की जगह 258 ट्रेनें चलेंगी। रविवार को मौजूदा 152 ट्रेनों की जगह 158 ट्रेनें चलेंगी।

ग्रीन लाइन पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 228 की जगह 236 ट्रेनें चलेंगी। शनिवार को मौजूदा 204 ट्रेनों की जगह 212 ट्रेनें चलेंगी। रविवार को ट्रेनों की संख्या 108 से बढ़कर 111 हो जाएगी। रविवार को दोनों लाइनों पर सुबह 9 बजे से रात 10.30 बजे तक ट्रेनें चलेंगी।

मेट्रो के इस कदम के साथ, राज्य सरकार को स्टेशनों से आस-पास की जगहों तक कनेक्टिविटी भी बेहतर करनी होगी। स्टेशनों के बाहर सुरक्षा भी बढ़ानी होगी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो आखिरी ट्रेनें लेंगी, क्योंकि कुछ लोग रात 11.30 बजे के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम