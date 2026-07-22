कोलकाता में नाबालिग से जबरदस्ती शादी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

कोलकाता, 22 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तरी कोलकाता के जोराबागान इलाके में पुलिस ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। उस पर यह आरोप भी है कि शादी के बाद वह लड़की को लेकर भाग गया था।

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घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जोराबागान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई।

जोराबागान पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, दीपक शर्मा नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने नाबालिग की जबरदस्ती शादी की शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने आरोप लगाया कि 19 जुलाई को जोराबागान के रहने वाले अरमान आलम नाम के एक युवक ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर लिया और उससे जबरदस्ती शादी कर ली। इसके बाद वह इलाके से भाग गया। डेढ़ दिन तक लड़की का पता न चलने पर शर्मा ने पुलिस से संपर्क किया और अरमान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने जांच की और हावड़ा जिले के डोमजूर इलाके में सलोप क्रॉसिंग से नाबालिग को बचाया।

आरोपी अरमान आलम को वहीं से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 की विशिष्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

नाबालिग को बचाने के बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई।

कानून के अनुसार, उसका गोपनीय बयान भी दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि उनकी शुरुआती धारणा है कि अरमान ने नाबालिग का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की योजना बनाई थी और इसीलिए वह उसे भगा ले गया था। हालांकि, इससे पहले कि वह सफल हो पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और लड़की को बचा लिया।

राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा नेताओं ने बार-बार आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं चुपचाप हो रही हैं।

उन्होंने दावा किया कि बंगाल में जनसांख्यिकीय संरचना बदल रही है और आशंका जताई कि बहुसंख्यक धीरे-धीरे अल्पसंख्यक बन जाएंगे। भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो कड़े उपायों से ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी