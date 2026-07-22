कोलकाता : अग्निमित्रा पॉल ने कॉलेज स्ट्रीट का लिया जायजा, लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जैसा मेकओवर का प्लान

कोलकाता, 22 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बुधवार को कोलकाता की सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगह कॉलेज स्ट्रीट का निरीक्षण किया। यह दौरा भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के उस फैसले के तहत किया गया, जिसमें इस सड़क को लंदन की 'ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट' की तर्ज पर नया रूप देने का प्लान है।

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मंत्री ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) की कमिश्नर स्मिता पांडे और दूसरे अधिकारियों के साथ पूरे कॉलेज स्ट्रीट इलाके का दौरा किया। इलाके का दौरा करते हुए उन्होंने पैदल चलने वालों और कुछ दुकानदारों से बात की।

प्लान के तहत, कॉलेज स्ट्रीट के एक हिस्से को 'नो-व्हीकल जोन' बनाया जाएगा। वहां किताबों की दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी प्लान है। किताब प्रेमी इलाके में साइकिल चला सकेंगे।

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह खास पहल अगली पीढ़ी को मोबाइल और डिजिटल दुनिया की लत से बाहर निकालने और उन्हें फिर से किताबों की ओर मोड़ने के लिए की जा रही है। कोई अपनी साइकिल लेकर नहीं आएगा। हर कोई यहां बने स्टैंड से साइकिल लेगा। जो लोग पैदल चलना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकेंगे। बुजुर्गों के लिए बैटरी से चलने वाली कारें होंगी।

मंत्री ने कहा, "वहां किताबों की दुकानें, नोटबुक की दुकानें और बुक कैफे होंगे। यह एक 'नो-व्हीकल जोन' होगा। वहां सिर्फ साइकिलें चलेंगी और बुजुर्गों के लिए बैटरी से चलने वाली कारें होंगी। किताबें पढ़ने के लिए बेंच होंगी। वहां कोई शोर-शराबा नहीं होगा। हालांकि, हम अभी मुख्य कॉलेज स्ट्रीट को नहीं छुएंगे। क्योंकि, यह ट्रैफिक के लिहाज से एक अहम इलाका है। मुख्य सड़क से दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। हम दुकानदारों के लिए एक जैसे डिजाइन वाले स्टॉल बनाएंगे। हम इस जगह का कायाकल्प करेंगे।"

प्लान के मुताबिक, कॉलेज स्ट्रीट के पूरे फुटपाथ और सड़कों को लंदन की पारंपरिक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तर्ज पर सजाया जाएगा।

आस-पास की किताबों की दुकानों को भी इसी तरह के स्टाइल और थीम में सजाया जाएगा। वहां पुराने जमाने के विंटेज लैंप-पोस्ट, बेंच और फ्री वाई-फाई होगा, ताकि युवा पीढ़ी शांति से बैठकर किताबें पढ़ सके या हेडफोन लगाकर संगीत सुन सके।

कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता का बौद्धिक और साहित्यिक केंद्र है। यहां दुनिया के सबसे बड़े सेकंड-हैंड बुक मार्केट में से एक है। फुटपाथ पर सैकड़ों किताबों की दुकानें और स्टॉल हैं, जहां पहली एडिशन और एकेडमिक किताबों से लेकर स्कूल की किताबें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइड और सेकंड-हैंड नॉवेल तक सब कुछ मिलता है।

इस इलाके में देश के कुछ सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, संस्कृत कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हिंदू स्कूल और हेयर स्कूल शामिल हैं। इसी वजह से यह इलाका कई पीढ़ियों से छात्रों और विद्वानों के लिए पढ़ाई-लिखाई और संस्कृति का केंद्र रहा है।

मशहूर 'इंडियन कॉफी हाउस' जो लेखकों, कलाकारों, प्रोफेसरों और राजनीतिक विचारकों की पसंदीदा जगह है, इस इलाके की सदाबहार खूबसूरती को और बढ़ाता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम