कांग्रेस युवाओं को आंदोलन में उलझाना चाहती, भाजपा अवसर देना चाहती है : पंकज चौधरी

लखनऊ, 22 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर और जंतर-मंतर पर किया गया उसका प्रदर्शन लोकतांत्रिक विरोध नहीं, बल्कि राजनीतिक हताशा का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का लगातार समर्थन खोने के बाद कांग्रेस अब सड़क पर अराजकता फैलाकर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

Read More

पंकज चौधरी ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री का पद किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जनादेश का प्रतीक है। ऐसे पद की गरिमा को चुनौती देना लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है तो उसे संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उठाना चाहिए, न कि टकराव और भ्रम का माहौल बनाकर।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास न तो कोई सकारात्मक एजेंडा बचा है और न ही देश के विकास का कोई विजन। उन्होंने कहा कि जब भारत आर्थिक, सामरिक और वैश्विक स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तब कांग्रेस देश की उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रही है। चौधरी ने कहा कि युवाओं और छात्रों को राजनीतिक स्वार्थ का माध्यम बनाने के बजाय उनके भविष्य को संवारने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के केंद्र हैं, उन्हें राजनीतिक टकराव का मंच बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के जरिए युवाओं को अवसर, कौशल और रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जबकि कांग्रेस उन्हें आंदोलन और विरोध की राजनीति में उलझाना चाहती है।

पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के विस्तार, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, महिला छात्रावासों के निर्माण, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देने तथा प्रदेश में 333 किलोमीटर लंबे छह लेन एक्सप्रेस-वे, 220 नई बसों की खरीद सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस विरोध और राजनीतिक अस्थिरता की राजनीति तक सीमित हो गई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब देंगे और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम जारी रखेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति छोड़कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए।

--आईएएनएस

विकेटी/डीकेपी