कांग्रेस और ‘आप’ छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही : शाजिया इल्मी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने पंजाब फार्मेसी पेपर लीक, पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के विरोध-प्रदर्शन, सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की जेपी नड्डा से मुलाकात, कांग्रेस-आप के नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया दी।

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उन्होंने बुधवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में फॉर्मेसी का पेपर लीक हुआ है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है? इन सभी नेताओं को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। भगवंत मान को यह बताना चाहिए कि वो पंजाब के शिक्षा मंत्री को कब बर्खास्त कर रहे हैं। पंजाब के लोग लंबे समय से इसका जवाब मांग रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री आवास का घेराव किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। हम उनकी पीड़ा को समझते हैं। उनके प्रति हमारे दिल में हमदर्दी है। लेकिन, हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें मोहरा बनाया जाए। राहुल गांधी विदेश दौरे से लौटने के बाद अचानक धरने पर चले गए। वो यह संदेश देना चाहते थे कि उन्हें युवाओं की फिक्र है। राहुल गांधी के कदम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। राहुल गांधी यह सबकुछ अपने फायदे के लिए करना चाह रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हैरानी की बात है कि राहुल गांधी को पूरे प्रोटोकॉल के बारे में पूरी जानकारी है। इसके बावजूद उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। ये वही राहुल गांधी हैं, जिन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन और निर्भया आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में कहा था कि उन्हें संसद को हाईजैक करने का कोई हक नहीं है। इन्हीं लोगों ने अपने शासनकाल के दौरान निर्भया आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था।

उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील समय है। इसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मौजूदा समय में कितने असंवेदनशील तत्व सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम