झारखंडः हजारीबाग में 1.55 किलो अफीम और सात लाख रुपए नकद बरामद, तीन गिरफ्तार

हजारीबाग, 22 जून (आईएएनएस)। झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.550 किलोग्राम अफीम, सात लाख रुपये नकद, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है।

Read More

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरही क्षेत्र से कुछ तस्कर चौपारण थाना क्षेत्र में अफीम की खरीद-बिक्री के लिए आने वाले हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद चौपारण थाना क्षेत्र के लोहारबरवा के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया।

बरही की ओर से आ रही एक सफेद बोलेरो को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और उसमें सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुना राम और रामलाल के रूप में हुई है। वाहन की तलाशी लेने पर बीच वाली सीट के नीचे प्लास्टिक में पैक सात लाख रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे चौपारण थाना क्षेत्र के अहरी गांव में अफीम खरीदने जा रहे थे।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अहरी गांव में छापेमारी की। इस दौरान राहुल कुमार खेवार के घर से अलग-अलग पैकेटों में रखी 1.550 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने राहुल कुमार खेवार को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

छापेमारी के दौरान एक अन्य आरोपी अरविंद कुमार पुलिस को देखकर फरार हो गया। हालांकि उसकी अपाची मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त कर ली है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में चौपारण थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी