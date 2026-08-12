जयपुर : जेल जाते समय कैदी की गोली मारकर हत्या, नेता प्रतिपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

जयपुर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को जयपुर जेल ले जाए जा रहे एक कैदी की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर राज्य सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पुलिस हिरासत में कैदियों की सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई।

सांगानेर ओपन जेल में बंद 45 वर्षीय कैदी की बुधवार शाम जयपुर में उसके घर से जेल लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कर्णी विहार थाना क्षेत्र के धाबास स्थित जानकी विहार इलाके में हुई।

मृतक की पहचान गंगासहाय कुमावत (45) के रूप में हुई है। वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था, तभी दो नकाबपोश हमलावर उसके पास पहुंचे और उस पर फायरिंग कर दी।

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने तीन राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली गंगासहाय के सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण के अनुसार, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए।

स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर कर्णी विहार, भांकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार, गंगासहाय वर्ष 2018 के एक हत्या मामले में सजा काट रहा था। जांच में सामने आया है कि उसे मोती डूंगरी क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उसे सांगानेर ओपन जेल में रखा गया था।

बताया जा रहा है कि वह धाबास स्थित अपने घर गया था और वहां से ओपन जेल लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की आलोचना की और जयपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जयपुर "डर और आतंक की छाया में जी रही राजधानी" बन गया है। धाबास क्षेत्र में दिनदहाड़े बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और तीन राउंड फायरिंग की। राजधानी में अपराधियों की इस बेखौफ फायरिंग से साफ है कि कानून का डर खत्म हो चुका है। आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लिए बिना सवाल किया, "राजस्थान आखिर कब तक भय के माहौल में जीता रहेगा?"

25 अप्रैल 2018 को शास्त्री नगर निवासी धर्मेंद्र गुर्जर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़े भाई महेंद्र गुर्जर, जो मोती डूंगरी के निवासी थे और धाबास के एकता नगर में भी उनका मकान था, 23 अप्रैल को मोटरसाइकिल से वहां गए थे।

धर्मेंद्र के अनुसार, बाद में उन्हें परिचित बाबू गुर्जर और स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि बालाजी इलेक्ट्रिकल्स के मालिक गंगासहाय का महेंद्र से विवाद हुआ था, जिसके दौरान उस पर हमला किया गया। शिकायत के अनुसार, इस हमले में महेंद्र की मौत हो गई थी।

बाद में गंगासहाय को इस मामले में दोषी ठहराया गया और वह सांगानेर ओपन जेल में सजा काट रहा था।

--आईएएनएस

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