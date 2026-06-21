जामिया के कुलपति मजहर आसिफ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने रविवार को नवाब मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के समारोह का नेतृत्व किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

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अधिकारी ने एक बयान में कहा कि प्रतिभागियों ने कार्यक्रम स्थल पर लगी विशाल स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण सुनकर राष्ट्रव्यापी उत्सव में भाग लिया।

प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम प्रेरणादायक संदेश से प्रेरित होकर, प्रोफेसर आसिफ ने विश्वविद्यालय के छात्रों को 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' विषय पर योग अभ्यास कराया।

बयान में कहा गया है कि प्रोफेसर आसिफ ने योग के समग्र दर्शन और समकालीन जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि तीन चीजें, अर्थात् आहार, विहार और व्यवहार, यानी संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और अच्छा आचरण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और योग का मूल तत्व हैं।

उन्होंने आगे कहा कि योग हमें न केवल मन और शरीर का पोषण करना सिखाता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें अपनी भावनाओं, विशेष रूप से क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है।

इस कार्यक्रम का आयोजन जेएमआई के खेल एवं क्रीड़ा विभाग द्वारा छात्र कल्याण डीन कार्यालय के सहयोग से किया गया था।

इस अवसर पर 600 से अधिक संकाय सदस्य, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी, एनएसएस और एनसीसी स्वयंसेवक, अधिकारी, छात्र और आसपास के समुदायों के लोग एकत्रित हुए।

कुलपति प्रोफेसर आसिफ के साथ खेल एवं क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद महफूजुल हक, खेल एवं क्रीड़ा निदेशक नफीस अहमद, उप निदेशक मोहम्मद आबिद, मुख्य निरीक्षक मोहम्मद असद मलिक, सीआईई निदेशक रिहान खान सूरी, और संकायों के डीन भी उपस्थित थे।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रतिभागियों ने योग शिक्षक/गुरु प्रोफेसर बदरुल इस्लाम कैरनवी के मार्गदर्शन में योग का अभ्यास किया। प्रोफेसर कैरनवी डॉ. बीके योग संस्थान और आयुष पैरामेडिक्स क्लिनिक, नई दिल्ली के निदेशक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पूर्व प्रशिक्षण आयुक्त, केवीएस बीएसजी रह चुके हैं।

कैरनवी ने प्रतिभागियों को आईडीवाई 2026 की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' के अनुरूप विभिन्न मुद्राओं और आसनों का प्रदर्शन किया।

उन्होंने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के उपचार, लचीलेपन, स्वस्थ जोड़ों की गति और रोगमुक्त आंतरिक अंगों को बनाए रखने में योग के महत्व पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री के संदेश को योग प्रशिक्षक ने भी दोहराया, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में किए जा रहे विभिन्न आसनों के चिकित्सीय लाभों के बारे में सुझाव दिए।

--आईएएनएस

एमएस/